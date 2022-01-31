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14:10 (мск), источник: © РИА Новости

Все фракции Госдумы выступили за поддержку ДНР и ЛНР, заявил Зюганов

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В Госдуме считают, что надо максимально поддержать самопровозглашенные ЛНР и ДНР, заявил РИА Новости лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Источник: © РИА Новости

На прошлой неделе депутаты от этой партии представили проект обращения к президенту с просьбой признать независимость донбасских республик, провести переговоры по созданию правовой основы межгосударственных отношений с ними, а также оказать им помощь.

Как рассказал РИА Новости источник в нижней палате парламента, документ могут рассмотреть 14 февраля.

На днях прошли межфракционные консультации.

Была общая позиция, что надо максимально помочь защитить ДНР и ЛНР. Я давно выступал и говорил, что «хотите, чтобы прекратились эти бесконечные насилия и убийства — давайте признаем волю граждан этих двух республик жить самостоятельной жизнью, защищать свой дом, свою работу, свой язык и свои возможности». Признаем, и будет все в порядке.
Геннадий Зюганов​​​​​​​

Он добавил, что пора принять это решение, и выразил надежду, что эпидемиологическая обстановка не помешает рассмотреть проект.

Донецкий и луганский регионы в одностороннем порядке объявили об отделении от Украины после госпереворота в Киеве зимой 2014 года, с тех пор жертвами гражданского противостояния, по данным ООН, стали более 13 тысяч человек.

Урегулирование обсуждается на встречах контактных групп в белорусской столице, за основу взяты Минские соглашения, предусматривающие прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения и проведение конституционной реформы.

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При этом сейчас Киев сосредоточил на границе с ДНР и ЛНР половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Напряженность нагнетают также Соединенные Штаты и другие страны НАТО, которые поставляют Украине оружие и военных инструкторов. Кроме американцев, в военном снабжении в общей сложности на миллиарды долларов участвуют Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния, Эстония.

Россия призывает Запад перестать «накачивать» Украину оружием, так как это провоцирует киевское руководство на военные авантюры. В МИД не раз заявляли, что, распространяя фейки о российской агрессии, США и НАТО просто наращивают свои группировки у российских границ.

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