Захарова оценила заявление главы МИД Британии о новых санкциях

«Главное, ни шагу назад, миссис Трасс! Мы на вас очень надеемся. Никакие сиюминутные британские финансовые интересы не могут быть важнее демократии и свободы! Доведете свою мысль до реализации — сможете претендовать на получение знака “За взаимодействие”, — написала Захарова в Telegram.
Вместе с тем дипломат напомнила Трасс о списке коррупционеров, которых Россия просила Лондон выдать.
Накануне глава МИД Британии Лиз Трасс допустила возможность конфискации лондонской собственности «российских олигархов» в рамках ужесточения санкций против России. В Совфеде отметили, что президент России Владимир Путин еще несколько лет назад предупреждал отечественную элиту относительно рисков зарубежного размещения средств.