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12:57 (мск), источник: Деловая газета ВЗГЛЯД

Захарова оценила заявление главы МИД Британии о новых санкциях

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление главы внешнеполитического ведомства Великобритании Лиз Трасс о том, что «российским олигархам» может грозить конфискация собственности.

Источник: Reuters

«Главное, ни шагу назад, миссис Трасс! Мы на вас очень надеемся. Никакие сиюминутные британские финансовые интересы не могут быть важнее демократии и свободы! Доведете свою мысль до реализации — сможете претендовать на получение знака “За взаимодействие”, — написала Захарова в Telegram.

Вместе с тем дипломат напомнила Трасс о списке коррупционеров, которых Россия просила Лондон выдать.

Накануне глава МИД Британии Лиз Трасс допустила возможность конфискации лондонской собственности «российских олигархов» в рамках ужесточения санкций против России. В Совфеде отметили, что президент России Владимир Путин еще несколько лет назад предупреждал отечественную элиту относительно рисков зарубежного размещения средств.

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