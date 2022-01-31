16:40 (мск), источник: Газета.Ру
В ЕР не поддержали идею о снижении нештрафуемого порога скорости
«Единая Россия» не поддерживала и не поддержит снижение нештрафуемого порога скорости с 20 до 10 км/ч, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Он подчеркнул, что снижение нештрафуемого порога с 20 до 10 км/ч не имеет ничего общего с безопасностью.
Ранее заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что снижение нештрафуемого порога превышения скорости до 10 километров в час позволит снизить смертность в ДТП в Москве на 10%.
«Инициатива господина Ликсутова о снижении нештрафуемого порога с 20 до 10 км/ч не нова и откровенно вредна. “Единая Россия” ее не поддерживала и не поддержит. Мы это все уже обсуждали еще до пандемии и пришли к общему мнению, что это мера избыточна и ничего общего с безопасностью не имеет», — сказал Турчак.
Эта идея — только про то, чтобы поглубже залезть в карманы граждан. Как и техосмотр в том виде, в котором мы недавно его отменили.
Кроме того, секретарь генсовета партии отметил, что после двух лет пандемии, когда людям и так трудно, реанимировать такие мысли можно только, окончательно оторвавшись от земли и от реальности.
«Главе столичного Дептранса можно порекомендовать чаще слушать и слышать людей, и помнить, что задача власти — делать жизнь граждан лучше, а не сложнее», — заключил он.
«Единая Россия» неоднократно выступала против введения штрафов для водителей за превышение скорости на 10 км/ч. В партии считают недопустимым принятие решений, влияющих на десятки миллионов граждан, без проведения широких общественных и экспертных обсуждений. Систему штрафов в целом не следует рассматривать как источник бюджетных доходов, ее единственной задачей должно быть обеспечение общественной безопасности, заявлял секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, комментируя в мае 2021 года решение правительства РФ рассмотреть инициативу московских властей снизить нештрафуемый порог при превышении скорости с 20 до 10 км/ч.