США подготовили санкции против детей российской элиты

«Лица, которых мы идентифицировали, находятся в ближайшем окружении Кремля или рядом с ним и играют определённую роль в принятии правительственных решений или, как минимум, являются соучастниками дестабилизирующего поведения Кремля», — отметила газета со ссылкой на официальные лица США.
При этом чиновники администрации не назвали имена российских олигархов и членов семей, о которых идёт речь. Многие из них считаются «особенно уязвимыми объектами из-за их углубляющихся финансовых связей с Западом», указали журналисты.
По данным FT, санкции отрежут российских чиновников и крупных бизнесменов от международных финансовых потоков. А их дети больше не смогут «посещать элитные западные университеты».
Уточняется, что меры в отношении российских олигархов и их детей введут в дополнение к более широким санкциям против секторов российской экономики. Они будут приняты, если Россия начнёт вторжение на Украину.
Financial Times уточнила, что подобные планы США появились после озвученных Великобританией антироссийских санкций. Министр иностранных дел этой страны Лиз Трасс поясняла, что «любая компания, представляющая интерес для Кремля и режима в России, может стать мишенью».
«США и Великобритания идут рука об руку, и мы готовы — в координации с другими союзниками и партнёрами — понести огромные расходы, если Россия продолжит вторжение на Украину. Россия это знает», — заявил FT член Совета безопасности Белого дома.
Ранее «Секрет» рассказывал, что США готовят «разрушительные санкции» на случай обострения ситуации вокруг Украины. Глава международного комитета Сената США Роберт Менендес заявлял, что часть из них могут ввести «авансом». В числе ограничительных мер Менендес назвал отключение России от международной межбанковской платёжной системы SWIFT.
Также стало известно, что правительство Великобритании активно разрабатывает новые санкции в отношении России на случай её «вторжения» на Украину. Лондон рассматривает введение санкций против российского газопровода «Северный поток — 2», а также пригрозил отобрать особняки у российских олигархов.