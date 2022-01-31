СБ ООН проголосовал за проведение заседания по ситуации вокруг Украины

Соединенные Штаты на прошлой неделе запросили встречу по этой повестке 31 января. Постпред страны при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон хочет обсудить якобы «угрожающее поведение» Москвы по отношению к Украине и «наращивание» российского военного присутствия на границе.
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал это намерением США обсудить «собственные беспочвенные обвинения и предположения». Дипломат выразил надежду, что коллеги не поддержат «этот PR-трюк».
Если член СБ ООН выступает против проведения того или иного заседания, он может попросить провести процедурное голосование. В таком случае для его проведения необходимо, чтобы минимум девять членов Совбеза из 15 высказались в его пользу.
В Совет Безопасности входят Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, а также Индия, Мексика, Норвегия, Ирландия, Кения, Бразилия, ОАЭ, Албания, Гана и Габон.
В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке «вторжения» на Украину и на том фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.
В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов «об агрессии» — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые «накачивают» Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.