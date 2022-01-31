Эстония выразила протест России из-за минутного маневра Су-27

«Это был вызывающий сожаление и очень серьезный инцидент, особенно с учетом того, что подобные нарушения происходили неоднократно», — заявил МИД Эстонии (цитата по ERR).
В главном штабе сил обороны Эстонии сообщили, что утром 29 января самолет Су-27 ВВС России «без разрешения вторгся в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндлоо».
По данным ведомства, самолет находился в воздушном пространстве Эстонии менее минуты.
У судна не было плана полета, транспондер был выключен, радиосвязь с эстонской службой воздушного движения отсутствовала.
Эстонская сторона сообщила, что это было первое нарушение воздушной границы в этом году. В прошлом году самолеты РФ пять раз нарушили воздушную границу Эстонии, добавили в ведомстве.
Официальных комментариев от российской стороны на заявления Минобороны Эстонии не было.
В Эстонии 29 января стартовали ежегодные военные учения Winter Camp с участием дислоцированной в стране боевой группы НАТО. Учения продлятся по 6 февраля. В них участвует около 1400 военнослужащих Великобритании, Франции и Эстонии.