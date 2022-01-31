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20:13 (мск), источник: Коммерсантъ

Эстония выразила протест России из-за минутного маневра Су-27

Эстонский МИД вызвал временного поверенного в делах РФ, чтобы выразить протест и вручить ноты о нарушении воздушной границы. 29 января, по данным эстонских военных, российский Су-27 менее чем на минуту залетел в воздушное пространство страны.

«Это был вызывающий сожаление и очень серьезный инцидент, особенно с учетом того, что подобные нарушения происходили неоднократно», — заявил МИД Эстонии (цитата по ERR).

В главном штабе сил обороны Эстонии сообщили, что утром 29 января самолет Су-27 ВВС России «без разрешения вторгся в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндлоо».

По данным ведомства, самолет находился в воздушном пространстве Эстонии менее минуты.

У судна не было плана полета, транспондер был выключен, радиосвязь с эстонской службой воздушного движения отсутствовала.

Эстонская сторона сообщила, что это было первое нарушение воздушной границы в этом году. В прошлом году самолеты РФ пять раз нарушили воздушную границу Эстонии, добавили в ведомстве.

Официальных комментариев от российской стороны на заявления Минобороны Эстонии не было.

В Эстонии 29 января стартовали ежегодные военные учения Winter Camp с участием дислоцированной в стране боевой группы НАТО. Учения продлятся по 6 февраля. В них участвует около 1400 военнослужащих Великобритании, Франции и Эстонии.

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