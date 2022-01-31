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20:55 (мск), источник: Коммерсантъ

Постпред России в ООН обвинил США в «призывах к войне»

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя покинул заседание Совета безопасности ООН перед выступлением представителя Украины из-за «запланированной ранее встречи» с генеральным секретарем Антониу Гутерришем. Перед этим во время выступления Небензя заявил, что российское вторжение на Украину невозможно, однако Россия не исключает провокаций со стороны украинских войск. Он также обвинил США в «призывах войны».

Источник: РИА "Новости"
Прошу не воспринимать это в качестве демарша. Я должен покинуть эту встречу из-за запланированной ранее встречи с генеральным секретарем по вопросу нашего председательства.
Василий Небензя
постоянный представитель России в ООН

Во время выступления Василий Небензя назвал сведения о возможном вторжении российский войск в Украину «фантазиями». Также Небензя сообщил, что Россия не исключает возможных провокаций со стороны украинской армии в отношении ДНР и ЛНР. Он дополнил, что Москва призывает Вашингтон «заставить» Киев выполнять Минские соглашения.

Василий Небензя заявил, что нападение на Украину исключено даже в случае провала переговоров по гарантиям безопасности. Небензя обвинил страны Запада в разжигании кризиса в отношениях России и Украины.

«Разговоры о грядущей войне сами по себе провокационны. Вы как будто призываете к этому, хотите и ждете, когда это произойдет, как будто вы хотите сделать реальностью ваши домыслы», — обратился к США Василий Небензя.

«Вообще, если бы не наши западные коллеги, которые спровоцировали и поддержали в 2014 году кровавый антиконституционный переворот, приведший к власти в Киеве националистов, радикалов, русофобов и просто нацистов, мы бы и по сей день жили в духе добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества», — сказал Небензя.

Заседание Совета Безопасности ООН собрали по инициативе США для того, чтобы обсудить «угрозу миру и безопасности, которую представляет наращивание российских войск на границе с Украиной». Представители России и Китая были против проведения заседания.

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