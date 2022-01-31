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23:21 (мск), источник: ТАСС

В Киеве сообщили, что ЕС перечислит Киеву кредит на €600 млн без дополнительных условий

КИЕВ, 31 января. /ТАСС/. Евросоюз и Украина договорились, что Киев получит первый транш в размере €600 млн в рамках новой макрофинансовой помощи без дополнительных условий. Об этом в понедельник сообщил офис украинского лидера по результатам встречи президента страны Владимира Зеленского с замглавы Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.

Источник: Reuters

«Стороны договорились, что первый транш макрофинансовой помощи в размере €600 млн будет выплачен без дополнительных условий сразу после завершения всех необходимых процедур», — говорится в сообщении на сайте офиса.

Общая сумма кредитного пакета составляет €1,2 млрд.

Ранее Домбровскис заявлял, что для перечисления транша нужно «утверждение Европарламентом и заключение меморандума с Украиной».

Зеленский, как проинформировали в его администрации, поблагодарил ЕС за финансовую поддержку, отметив, что решение о выделении кредита стало «своевременным сигналом» для финансовых рынков и способствует поддержанию стабильности украинской экономики.

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«Сегодня первый день, когда мы не потратили ни одного доллара из наших резервов на поддержку курса гривны», — утверждает он. Кроме того, президент поблагодарил за финансирование для Украины, предусмотренное экономическим и инвестиционным планом Восточного партнерства, которое будет направлено на поддержку малых и средних предприятий.

Стороны также обсудили торговые отношения Киева и ЕС. Отмечается, что Зеленский поднял вопрос скорейшего начала официальных переговоров о предоставлении Украине дополнительных торговых преференций, которые будут предусматривать обновление действующих тарифов и квот для украинских экспортеров. На переговорах заявили о важности обеспечения прогресса в вопросе заключения соглашения о так называемом промышленном безвизе — ACCA (Соглашение об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции), что как предполагается, откроет дополнительные рынки для украинских промышленных производителей. Зеленский резюмировал, что расценивает визит Домбровскиса в Киев как знак «безоговорочной поддержки Евросоюзом суверенитета и территориальной целостности Украины».

На прошлой неделе о намерении предоставить Украине новый пакет макрофинансовой помощи в размере €1,2 млрд объявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Кроме того, по ее словам, ЕК начнет скоро работать над второй — более большой — программой макрофинансовой помощи, чтобы поддержать усилия по модернизации Украины. Домбровскис в понедельник сообщил, что новый пакет макрофинансовой помощи Украине Евросоюз одобрит 1 февраля. По его словам, Брюссель надеется как можно скорее перечислить Киеву первый транш в €600 млн. Евросоюз, его страны-члены и институты с 2014 года уже выделили Украине более €17 млрд помощи.

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