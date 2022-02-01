Генпрокуратура готовит поправки к законодательству о дорожных комплексах

В 2021 году региональные прокуроры проверяли законность применения дорожных камер и правомочность договоров на эксплуатацию систем фиксации нарушений ПДД, рассказали «Ъ» в Генпрокуратуре. «Несмотря на принимаемые ведомствами меры, ситуация в данной сфере продолжала оставаться сложной», — заявили в надзорном органе.
«Зачастую системы фотовидеофиксации ставят в местах наибольшего трафика, используют не для профилактики нарушений, а в целях получения дополнительных доходов региональными органами власти и предпринимателями», — рассказали в Генпрокуратуре. Прокуроры Бурятии, Дагестана, Карелии, Краснодарского, Хабаровского краев, Иркутской, Кировской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Московской, Омской, Самарской, Ульяновской областей, в частности, обнаружили камеры, установленные «за пределами мест концентрации ДТП». Согласно методике определения мест дисклокации камер (утверждена в 2018 году), это непременное условие их установки. В результате «мер реагирования» комплексы остались только на участках с высокой аварийностью (сколько демонтировано камер в результате проверок, не сообщается).
В Генпрокуратуре приводят в пример ситуацию в Нижегородской области: с 21 по 26 августа с помощью камер ГИБДД вынесла более 6,5 тыс. штрафов за превышение скорости на общую сумму более 4,2 млн руб. При этом на самом деле нарушений и не было, но, будучи неправильно закрепленным, комплекс определял скорость некорректно. Все штрафы отменили. В Подмосковье на трассе М-8 «Холмогоры» (на участке МКАД—Пушкино) по решению Росавтодора с 21 октября повышен скоростной режим с 90 до 110 км/ч, о чем свидетельствуют знаки. Но ГИБДД до 25 октября рассылала автовладельцам штрафы исходя из старого ограничения. Постановления получили 1,8 тыс. человек. В городе Волхов (Ленинградской области) 11—21 октября по материалам с камер выносились штрафы исходя из ограничения скорости в 40 км/ч, хотя фактический лимит был 60 км/ч. ГИБДД незаконно оштрафовала более 3 тыс. автовладельцев. Выявилось, что обслуживающая дорогу организация не успела поставить знаки 40 км/ч, а комплексы на новый режим уже переключили. В Ульяновске прокуроры добились отмены 140 штрафов, вынесенных в ноябре—декабре: там тоже камеры были настроены на 40 км/ч при лимите 60 км/ч.
В республике Марий Эл, Архангельской, Владимирской, Воронежской, Магаданской, Оренбургской, Саратовской, Томской областях, ХМАО и ряде других субъектов прокуратуры выявили случаи «простоя и неисправности комплексов», в том числе в результате «попустительства со стороны уполномоченных органов власти» и «ненадлежащего» обслуживания оборудования. В Белгородской области, к примеру, обнаружилось 210 камер на сумму в 130 млн руб., которые не работают с 2019 года из-за «технической непригодности»: по требованию прокуратуры готовится документация для восстановления оборудования.
А в Новосибирской области проводится проверка по факту обнаружения камер, которые не использовались на протяжении шести лет и в результате пришли в негодность. Все это свидетельствует, поясняют в Генпрокуратуре, о «неэффективном использовании государственного имущества». Отметим, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на закупку приборов в регионах будет выделено 28,7 млрд руб. до 2030 года.
В ноябре 2021 года, выступая в Госдуме, генеральный прокурор Игорь Краснов заявил, что часто камеры используются ради «монетизации» и «обогащения», при этом вопросы безопасности отходят на второй план.
В прошлом году, рассказывал он, по поручению президента Генпрокуратура совместно с ФСБ, МВД и Росфиннадзором в ходе совместных проверок установили большое количество «картельных сговоров», «дробления закупок» и приобретения камер, не соответствующих условиям контрактов.
В надзорном ведомстве, проанализировав опыт проверок, готовят предложения по изменению законодательства в сфере применения камер. Речь идет, выяснил «Ъ», о внесении поправок к закону «Об автодорогах и о дорожной деятельности». Законопроект, в частности, позволит даже без заявлений пострадавших граждан аннулировать штрафы, вынесенные в период некорректной работы камеры.
Сейчас напомним, без обращения гражданина или протеста прокуратуры ГИБДД отменить постановление не в праве. Похожий механизм заложен в проекте нового КоАП от Минюста (проходит очередную стадию согласования с ведомствами), а также в законопроекте «Единой России», который прошел первое чтение в декабре 2021 года (когда будет рассмотрен, не ясно). Разработать механизм отмены незаконных штрафов с камер, напомним, Владимир Путин поручал еще в 2019 году. В том же году правительство говорило о возможном отказе от услуг частных концессионеров при развертывании систем фотовидеофиксации (либо об ужесточении требований к таким концессиям), но ничего в итоге сделано не было.
Подведение итогов проверки Генпрокуратуры, отметим, совпало с обострением споров по поводу пересмотра так называемого нештрафуемого порога (сейчас можно превысить без наказания скоростной лимит не более чем на 20 км/ч). С 2014 года мэрия Москвы пытается пролоббировать отмену правила. Вчера вице-мэр столицы Максим Ликсутов в очередной раз призвал к принятию такого решения, подчеркнув, что эта мера позволит снизить аварийность. «Инициатива господина Ликсутова откровенно вредна, — заявил секретарь генсовета “Единой России” Андрей Турчак.— Эта идея только про то, чтобы поглубже залезть в карманы граждан». «Подобные предложения не имеют под собой серьезных оснований и расчетов, — поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин.— Их введение повлечет за собой повышение коррупции».
Для исключения или минимизации ошибочных штрафов нужно разработать методику исследования материалов фиксации комплексов, считает эксперт по камерам Григорий Шухман. Сейчас, отмечает он, фотографии и видео с камер никто не проверяет, штрафы «штампуют не глядя». В ассоциации ОКО (объединяет производителей и операторов систем фотовидеофиксации) заметили, что в последнее время ведомства выступают с различными «инициативами по упорядочиванию правового регулирования фотовидеофиксации», разрабатываются несколько законопроектов, ГОСТов, но процесс этот никем не координируется.
В связи с этим, опасаются в ОКО, возникает риск принятия документов, положения которых будут противоречить друг другу. Ассоциация считает, что нужно создавать рабочую группу, к примеру, на базе правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.
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