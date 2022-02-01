В ЕК заявили о несоответствии Nord Stream 2 энергетической политике союза

Российский газопровод «Северный поток-2» не соответствует энергетической политике Евросоюза, которая в том числе направлена на декарбонизацию. Об этом во время визита в Киев заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, передает РБК-Украина.
По его словам, сейчас ситуация с «Северным потоком-2» поставлена на паузу. Еврокомиссия проверяет, полностью ли проект отвечает требованиям энергетического законодательства ЕС.
Любой проект, касающийся поставок газа в Европу, не должен быть введен в действие за счет того, что Украина потеряет хотя бы какую-то часть своего положения в качестве газового транзитера.
Валдис Домбровскис (цитата по «Укринформ»)
Исполнительный вице-президент ЕК заявил также, что Брюссель изучает, не нарушает ли Россия рыночные принципы Евросоюза «со своими прихотями относительно контрактов по газу». Он пообещал, что ЕС сделает все, чтобы российская сторона не могла использовать газ как оружие. В Кремле ранее не раз отрицали подобные обвинения.
Проект «Северный поток-2» состоит из двух ниток протяженностью свыше 1,2 тыс. км. Они пролегают по дну Балтийского моря между Германией и Россией. 10 сентября 2021 года «Газпром» — основной акционер оператора проекта Nord Stream 2 AG — сообщил о завершении его строительства. Газопровод готов к запуску и ожидает разрешений германского и европейского регуляторов. Глава Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн исключил принятие решения по сертификации оператора трубопровода до июня, несмотря на то, что Nord Stream 2 учредила дочернюю компанию для германского участка проекта. Это было одним из условий регулятора Германии.
О том, что «Северный поток-2» не соответствует энергетическим правилам Евросоюза, также говорила глава МИД Германии Анналена Бербок. При рассмотрении вопроса о запуске «Северного потока-2» будет учитываться энергетическая безопасность, подчеркнула она.
Осенью 2021 года Михаэль Линхарт, который тогда занимал пост главы МИД Австрии (сейчас министерством руководит Александер Шалленберг) выражал иную точку зрения: он заявил, что «Северный поток-2» способствует энергетической безопасности Европы, поскольку газ будет продолжать использоваться до полной декарбонизации.
Вице-премьер Александр Новак в конце декабря говорил в интервью РБК, что проектная компания, которая реализует проект Nord Stream 2, действует в соответствии с европейским законодательством. По его словам, все требования к газопроводу «сверх действующего законодательства» будут политическими. «Мы всегда отмечали, что это проект экономический, а не политический», — подчеркнул Новак.