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02:19 (мск), источник: Коммерсантъ

США сообщили о письменной реакции России на ответ на требования безопасности

Россия в письменном виде ответила на предложение администрации президента США по деэскалации обстановки на Украине, сообщают Associated Press (AP) и Reuters со ссылкой на чиновников Госдепартамента США. Детали ответа не уточняются. Чиновник Госдепа сообщил AP, что «было бы контрпродуктивным публично обсуждать» подробности ответа России. По его словам, право обсуждения контрпредложения остается за РФ.

Источник: Reuters

Ответ на предложения США был направлен в понедельник, 31 января, накануне телефонного разговора главы МИД России Сергея Лаврова и государственного секретаря США Энтони Блинкена, уточняет AFP со ссылкой на представителя Госдепа.

Новость дополняется.

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