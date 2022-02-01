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05:41 (мск), источник: © РИА Новости

Американским госслужащим приказали покинуть Белоруссию

ВАШИНГТОН, 1 фев — РИА Новости. Государственный департамент отдал распоряжение членам семей государственных служащих США в Белоруссии покинуть страну.

Источник: Reuters

«Государственный департамент 31 января 2022 года отдал распоряжение членам семей государственных служащих уехать», — говорится в заявлении ведомства.

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Как отмечается в сообщении, на фоне «необычной и вызывающей обеспокоенность военной активности» России у границы с Украиной граждане США в Белоруссии или желающие туда поехать должны принять во внимание, что ситуация в регионе «непредсказуема».

В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке «вторжения» на Украину, в том числе со стороны Белоруссии, и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.

В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.

В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов «об агрессии» — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые «накачивают» Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.

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