05:41 (мск), источник: © РИА Новости
Американским госслужащим приказали покинуть Белоруссию
ВАШИНГТОН, 1 фев — РИА Новости. Государственный департамент отдал распоряжение членам семей государственных служащих США в Белоруссии покинуть страну.
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«Государственный департамент 31 января 2022 года отдал распоряжение членам семей государственных служащих уехать», — говорится в заявлении ведомства.
Как отмечается в сообщении, на фоне «необычной и вызывающей обеспокоенность военной активности» России у границы с Украиной граждане США в Белоруссии или желающие туда поехать должны принять во внимание, что ситуация в регионе «непредсказуема».
В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке «вторжения» на Украину, в том числе со стороны Белоруссии, и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.
В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.