08:04 (мск), источник: Daily Storm
В посольстве России заявили, что не будут «пятиться назад» из-за угрозы санкций США
Размещение войск на своей территории является суверенным правом РФ, отметили в ведомстве.
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Посольство РФ в США заявило, что не будет «пятиться назад» и «вставать по стойке смирно» даже под угрозами американских санкций. В ответ на публикацию госдепартамента в Twitter об «оккупации Крыма» и «сосредоточении более 100 тысяч военных на границе с Украиной», дипломаты указали, что США «поощрили госпереворот в Киеве» и снабжают страну оружием.
Генератором напряженности является не Москва, а Вашингтон. Мы не собираемся пятиться назад и вставать по стойке смирно, внимая угрозам американских санкций.
Также в посольстве заявили, что США «поощрили радикал-националистический госпереворот в Киеве». После этого «жители Крыма оказались под угрозой уничтожения и проголосовали за воссоединение с Россией», подчеркнули дипломаты.
Они обратили внимание на то, что США снабжают украинские власти оружием и поддерживают решение проблемы Донбасса силовым путем.
В дипмиссии отметили, что перемещение российских войск на своей территории является «суверенным правом» страны и «никому не угрожает». Ранее представители Госдепа в соцсети обвинили Россию в сосредоточении более 100 тысяч военных и техники на границе с Украиной.
Накануне в Белом доме сообщили, что правительство США уже подготовило санкционные списки «российской элиты» и членов их семей. Американская сторона неоднократно предупреждала, что санкции будут приняты в случае вторжения России на территорию Украины.
Также ранее Конгресс США анонсировал проект новых рестрикций в отношении руководства страны, включая президента России Владимира Путина. В Кремле заявили, что ввод таких ограничений будет равносилен полному разрыву отношений между РФ и странами Запада.
Михаил Лапшин