Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
 В Швейцарии нашли самый молодой римский амфитеатр Находка датируется IV веком
Фоторепортажи
15Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина
13Названы победители Nature photographer of the year 2021
08:04 (мск), источник: Daily Storm

В посольстве России заявили, что не будут «пятиться назад» из-за угрозы санкций США

Размещение войск на своей территории является суверенным правом РФ, отметили в ведомстве.

Источник: РИА "Новости"

Посольство РФ в США заявило, что не будет «пятиться назад» и «вставать по стойке смирно» даже под угрозами американских санкций. В ответ на публикацию госдепартамента в Twitter об «оккупации Крыма» и «сосредоточении более 100 тысяч военных на границе с Украиной», дипломаты указали, что США «поощрили госпереворот в Киеве» и снабжают страну оружием.

Генератором напряженности является не Москва, а Вашингтон. Мы не собираемся пятиться назад и вставать по стойке смирно, внимая угрозам американских санкций.
отметили в дипмиссии

Также в посольстве заявили, что США «поощрили радикал-националистический госпереворот в Киеве». После этого «жители Крыма оказались под угрозой уничтожения и проголосовали за воссоединение с Россией», подчеркнули дипломаты.

Они обратили внимание на то, что США снабжают украинские власти оружием и поддерживают решение проблемы Донбасса силовым путем.

Новость
В США объяснили, почему не раскрывают суть санкций против РФ

В дипмиссии отметили, что перемещение российских войск на своей территории является «суверенным правом» страны и «никому не угрожает». Ранее представители Госдепа в соцсети обвинили Россию в сосредоточении более 100 тысяч военных и техники на границе с Украиной.

Накануне в Белом доме сообщили, что правительство США уже подготовило санкционные списки «российской элиты» и членов их семей. Американская сторона неоднократно предупреждала, что санкции будут приняты в случае вторжения России на территорию Украины.

Также ранее Конгресс США анонсировал проект новых рестрикций в отношении руководства страны, включая президента России Владимира Путина. В Кремле заявили, что ввод таких ограничений будет равносилен полному разрыву отношений между РФ и странами Запада.

Михаил Лапшин

Во время загрузки произошла ошибка.
 Развелись или нет? Поклонники уличили Гоар Аветисян во лжи
«Найти такие улицы будет несложно»: Лев Ланцман оценил идею увековечить память Куравлева и Мережко
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь