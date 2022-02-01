В МИД опровергли передачу ответа на предложения США по безопасности

Ранее в Госдепартаменте заявили, что Москва отреагировала на переданные из Вашингтона предложения, но вести переговоры в публичном пространстве непродуктивно, поэтому детали обнародовать пока не будут.
«Это не соответствует действительности», — прокомментировал российский дипломат.
Россия еще готовит «сводный» ответ США и НАТО, добавил в разговоре с агентством высокопоставленный диписточник. Он подтвердил, что министр иностранных дел Сергей Лавров отправил послание западным коллегам, в частности, госсекретарю Энтони Блинкену, но оно касалось понимания принципа неделимости безопасности, это еще не ответ как таковой.
В последние месяцы Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке «вторжения» на Украину и усиливают свое присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий.
Российская сторона также напоминает, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не исполняет Минские соглашения. Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения и проведение конституционной реформы. При этом сейчас украинское руководство сосредоточило на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.
В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов «об агрессии» — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые «накачивают» Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
На этом фоне в конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.
Двадцать шестого января Россия получила письменный ответ. В МИД заявили, что западные партнеры проигнорировали самый главной вопрос о нерасширении альянса. В ведомстве также пообещали отреагировать в ближайшее время.