Сенат США может согласовать пакет санкций против России на этой неделе

«Надеюсь, что завершим работу над парой деталей, которые нам нужно согласовать, и тогда продвинемся вперед», — сообщил глава международного комитета Сената США Боб Менендес в беседе с агентством Bloomberg.
Сенатор Крис Мерфи пояснил, что ставится задача окончательно согласовать пакет «в ближайший день или около того».
По информации Bloomberg, партии обсуждают целесообразность введения санкций до предполагаемого обострения ситуации вокруг Украины.
Мерфи считает, что Москва уже в значительной степени перешла «черту, что заслуживает определенных последствий».
По словам сенатора от Республиканской партии Джами Риша, в вопросе согласования санкций наблюдается прогресс. При этом, по мнению сенатора от Демократической партии Бенджамина Кардина, необходимо рассмотреть вариант отключения России от системы SWIFT. Он отметил, что этот вариант обсуждается в качестве одной из мер в случае вторжения на Украину.
Напомним, западные СМИ с конца осени прошлого года распространяют информацию о том, что Россия намерена напасть на Украину. Российские власти называют эти сообщения провокацией. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не хочет войны, однако не позволит игнорировать свои интересы. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отметил, что РФ не хочет войны и вообще никак не угрожает Украине, а все утверждения властей США об обратном он назвал полной нелепостью.