Песков: претензии к Кадырову должны рассматривать правоохранительные органы, Кремль не вмешивается

Песков ответил на вопрос, связанный с рядом инцидентов с участием «критиков» Кадырова.
«Мы считаем, что это все является скорее вопросом. Если там речь идет об угрозе безопасности жизни и здоровью людей, то это тема правоохранительных органов, это не тема Кремля», — пояснил Песков.
Он также прокомментировал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о жене судьи Верховного суда Чечни Зареме Мусаевой.
«Почему намекали, что она в заложниках? Не соглашусь. Дети действительно находятся за границей, они не находятся в нашей стране. Мы можем только предполагать, они заявляют об опасности, но это вопрос правоохранительных органов…», — сказал пресс-секретарь российского президента.
Также Песков отметил, что Владимир Путин не намерен вмешиваться в данную ситуацию.
Есть определенное обвинение в адрес Кадырова, которое озвучивается из-за границы, Кремль не имеет возможности с этим разбираться, если у людей есть опасения о безопасности, они должны обратиться в правоохранительные органы…
Дмитрий Песковпресс-секретарь президента России
При этом Песков обратил внимание, что нет какой-либо необходимости в том, чтобы Кремль следил за ситуацией.
Ранее стало известно, что Зарему Мусаеву, жену экс-судьи ВС Чечни, обвинили в «насилии, опасном для жизни полицейского». Ей грозит до 10 лет лишения свободы. Возбуждено дело и в отношении ее сына — правозащитника Ибрагима Янгулбаева.