На Украине решили отменить призыв в армию с 2024 года

Президент Украины Владимир Зеленский на трибуне Верховной рады подписал указ № 36/2022 «О первоочередных мерах по укреплению обороноспособности государства, повышению привлекательности военной службы в Вооруженных силах Украины и постепенному переходу к основам профессиональной армии». Сообщение об этом опубликовано на сайте президента Украины.
Указ предусматривает прекращение призыва на срочную военную службу на Украине с 1 января 2024 года. Указ не вводит эту норму напрямую — он входит в число поручений правительству. Оно должно разработать и внести в парламент соответствующий законопроект.
«Этот указ — старт перехода Украины к профессиональной армии. Этот указ — не потому, что “скоро война”. Это я говорю всем. Этот указ для того, чтобы скоро и в дальнейшем был мир — мир в Украине», — пояснил Зеленский.
В документе также перечислен ряд мер, которые призваны повысить привлекательность военной службы. Денежное довольствие украинских военнослужащих должно быть не менее двух минимальных зарплат, а для тех, кто заключается долгосрочные контракты, в течение 2023 года оно должно быть повышено до не менее трех минимальных окладов.
По указу, необходимо разработать и ряд других мер, в частности, программу обеспечения военных жильем.
Численность украинской армии в течение трех лет должна вырасти на 100 тыс. человек, в ее составе должны появиться 20 новых бригад профессионального состава.
В качестве альтернативы срочной службе президент распорядился создать модель интенсивной военной подготовки. В указе не раскрывается, как она должна быть организована.
Кроме того, в документе не указаны источники финансирования этих нововведений.
Ранее президент Украины призвал развивать армию вне зависимости от того, станет ли страна членом НАТО. «Несмотря на то, будем мы в НАТО или не будем в НАТО, — не все от нас зависит, к сожалению, — мы точно развиваем нашу армию. Мы должны это делать, мы должны себя защищать. Но мы точно сейчас понимаем: если мы не в НАТО, то мы защищаем себя сами», — сказал Зеленский.
Несмотря на декларации о принципе «открытых дверей», принятом в НАТО, все основные действующие лица неоднократно заявляли, что в ближайшее время вопрос о приеме Украину в альянс не стоит. 20 января президент США Джо Байден заявил, что вступление Украины в НАТО в ближайшее время маловероятно. Он объяснил, что Украине следует провести большую работу.
В декабре 2021 года командующий украинских Военно-морских сил контр-адмирал Алексей Неижпапа сообщил, что на Украине к 2026 году новый род войск.
«В стадии развития находится новый род войск — береговые ракетные войска. В их состав войдут три дивизиона берегового ракетного комплекса “Нептун”, — сообщила пресс-служба министерства, уточнив, что ко второму кварталу ведомство планирует сформировать первый дивизион этого рода войск, он в скором времени после этого встанет на боевое дежурство.
Неижпапа отметил, что боевые возможности военного флота Украины стремительно выросли благодаря, в частности, партнерам среди стран — участниц НАТО. “Согласно программе развитие надводных сил предполагает строительство кораблей класса “корвет”. На сегодняшний день в Турции готовность корпуса первого корабля этого класса составляет 75−80%”, — рассказал он. По словам командующего ВМС страны, корпус корабля будет готов в первом квартале 2022 года, после чего его достроят на Украине, а уже в 2023 году планируется начать испытания.