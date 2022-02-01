WP сообщила о перепалке постпредов России и США на заседании Совбеза ООН

По информации издания, представителя Москвы резко возмутили слова американской коллеги о том, что его страна пытается выставить Украину и Запад агрессорами и таким образом получить предлог для «вторжения». Небензя заявил, что Вашингтон сам провоцирует эскалацию путем своих ложных обвинений.
«Вы ждете, когда это произойдет, как будто хотите, чтобы ваши слова стали реальностью», — приводит СМИ его слова.
Постпред также обвинил страны Запада в том, что они привели к власти в граничащих с Россией странах «чистых нацистов», а также в «героизации тех, кто сражался на стороне Гитлера».
В ответ на заявления о готовящемся «вторжении» он подчеркнул, что «ни один российский политик или общественный деятель не говорил, что мы хотим напасть на Украину».
По мнению автора статьи, эта словесная конфронтация стала одной из самых острых за последние годы.
В последние месяцы отношения России и западных стран стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке «вторжения» на Украину и на том фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.
В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.