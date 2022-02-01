На Украине сообщили о переносе создания союза с Польшей и Британией

Украина, Великобритания и Польша создают новый формат политического сотрудничества в Европе, заявил украинский президент Владимир Зеленский во время открытия сессии Верховной рады. Текст выступления опубликован на сайте президента. Характер нового формата сотрудничества Зеленский не уточнил.
Как сообщили источники «Европейской правды», премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава правительства Польши Матеуш Моравецкий должны были объявить о создании нового формата сотрудничества с Украиной во время визита в Киев 1 февраля.
Однако позже глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что объявление перенесли, поскольку министр иностранных дел Лиз Трасс перед поездкой в Киев заразилась коронавирусом.
Кулеба также сообщил, что с инициативой трехстороннего сотрудничества в октябре прошлого года выступила Украина, а новый формат должен стать «частью нашей стратегии малых альянсов как проактивной внешней политики». «Суть в том, что мы не можем ждать безопасности и процветания в будущем, когда станем членами ЕС и НАТО. Они нужны нам уже сегодня. Поэтому мы уже сегодня достигаем практического укрепления, сплачивая дружеские и близкие по духу страны в малые альянсы», — уточнил глава украинского МИДа.
По его словам, Варшава, Киев и Лондон обладают не только «реалистическим осознанием» угроз безопасности Европе и стратегией противодействия вызовам со стороны России, но и большим потенциалом трехстороннего сотрудничества в отраслях торговли, инвестиций и энергетики.
Заявления Зеленского и Кулебы о создании нового альянса звучат на фоне продолжающейся с осени прошлого года эскалации на украинских границах. Тогда европейские и американские СМИ и политики начали сообщать о подготовке Россией вторжения на Украину. Неоднократно назывались конкретные даты, а СМИ публиковали карты возможных направлений наступления российских войск.
В России все обвинения неоднократно отрицали и указывали, что, напротив, НАТО концентрирует свои силы у российских границ. В последние недели в Киеве заявляют, что угроза вторжения преувеличена. Так, президент страны Владимир Зеленский призывал украинцев беречь мозг «от брехни» и не паниковать.
После этого телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что между Зеленским и президентом США Джо Байденом нарастает напряженность из-за разногласий во взглядах на угрозу нападения на Украину со стороны России. Источники телеканала указывали, что украинскому президенту надоело «чрезмерное внимание» США к российской угрозе, что, по мнению Киева, только вызывает панику внутри страны. В то же время Вашингтон отказывается применять превентивные санкции против России, что не устраивает украинскую сторону.