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18:11 (мск), источник: BBC News Русская служба

И отец, и мать, и военачальник. В Северной Корее вышел фильм о Ким Чен Ыне

Фрагменты фильма — в видео Русской службы Би-би-си.

Во время загрузки произошла ошибка.

110-минутная документальная лента, посвященная разнообразным достижениям северокорейского лидера за 2021 год, вышла в эфире государственного телеканала КНДР.

Запуск ракет, выставка вооружения и парады — все из чего состоят тяжелые трудовые будни главы КНДР.

О тяжелых буднях северокорейского народа, который, по различным данным, находится на грани голода, — ни слова.

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