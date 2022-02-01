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18:52 (мск), источник: © РИА Новости

Премии и продвижение по службе полицейских будут зависеть от прививки

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Премии сотрудников российской полиции, а также их повышения по службе будут зависеть от того, сделали ли они прививку от коронавируса или нет, соответствующий документ подписал глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

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Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Источник: © РИА Новости

Письмо за подписью главы ведомства есть в распоряжении РИА Новости, его подлинность подтвердил агентству источник в правоохранительных органах.

«Учитывать наличие у сотрудников, гражданских служащих и работников вакцинации (законченным курсом, в том числе повторной) против COVID-19 в течение последних 6 месяцев при принятии следующих решений в их отношении: 1.1. О перемещении на вышестоящие должности. 1.2. О включении в кадровый резерв. … 1.5. О размере разовых премий», — говорится в документе.

Все это, как отмечается в документе, делается в том числе из-за того, что отсутствие прививок «негативно влияет на исполнение служебных обязанностей». Решение о подобных мерах было принято в том числе и с учетом циркуляции в стране штамма «омикрон».

Кроме того, вакцинация будет учитываться при установлении совмещения обязанностей, решении о летних отпусках и отпусках за границей после стабилизации обстановки с COVID-19.

Есть в документе и поощрение для вакцинированных полицейских: после каждой прививки работающим в полиции положен дополнительный день отдыха.

Официальными комментариями по данной теме РИА Новости не располагает.

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