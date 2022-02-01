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21:56 (мск), источник: © РИА Новости

Зеленский: Киев ищет «различные форматы» для переговоров с Россией

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости. Киев ищет варианты решения конфликта на Донбассе не только в рамках «нормандского формата», но также ищет другие варианты переговоров с РФ в двустороннем и трехстороннем уровне, заявил президент Украины Владимир Зеленский во вторник.

Источник: AP 2021

«Мы должны делать что-то, что поможет деоккупировать наши территории, что-то, что защитит нашу страну в том или ином виде. Мы параллельно ведем много переговоров относительно трехсторонних форматов, двусторонних форматов с РФ. И это непросто. Но никто не жалуется. Мы все равно всех победим», — заявил Зеленский в ходе совместного брифинга с премьером Великобритании Борисом Джонсоном.

Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о «российской агрессии» и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.

При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

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