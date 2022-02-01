Орбан высказался о потерях Венгрии из-за антироссийских санкций

«Политика санкций, введенных против России, нанесла Венгрии намного больший вред, чем России. Политика санкций в конечном счете оказывает противоположное воздействие, чем-то, что ей приписывают в качестве целей», — сказал он.
По мнению Орбана, экономика России «хорошо выстояла» против западных санкций, так как она оказалась сильнее, чем думали другие государства.
В целом венгерский премьер-министр отметил, что считает подобные ограничения неприемлемыми в отношении любой из стран. «Санкции — это средство, которое заведомо обречено на провал», — пояснил он свою позицию.
В 2014 г., после вхождения Крыма в состав России, США и Европейский союз (ЕС) ввели против России санкции, которые ограничивали в том числе финансовые операции, экспорт вооружений, технологий и нефтяной продукции из ЕС. В ответ на это Россия начала политику импортозамещения и ввела продовольственное эмбарго для США, ЕС и прочих стран, в числе которых оказалась и Венгрия.
Также в ходе пресс-конференции Орбан назвал прошлый год наиболее плодотворным с точки зрения сотрудничества Венгрии и России. На встрече с Путиным политик выразил надежду на увеличение поставок российского газа в республику.