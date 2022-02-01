Лавров написал США и ЕС о расширении НАТО, что «так дело не пойдет»

Ответы США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности свидетельствуют о расхождениях в понимании принципа равной и неделимой безопасности, особенно в свете «безответственного» расширения НАТО. Об этом говорится в послании министра иностранных дел России Сергея Лаврова, направленного главам внешнеполитических ведомств США, Канады и ряда европейских стран.
Поступившие 26 января 2022 года ответы США и НАТО на наши предложения свидетельствуют о существенных расхождениях в понимании фундаментального для всей архитектуры европейской безопасности принципа равной и неделимой безопасности. Считаем необходимым незамедлительно прояснить этот определяющий с точки зрения перспектив диалога вопрос.
сказано в тексте послания.
По словам Лаврова, принцип неделимости безопасности странами Европы избирательно трактуется «для обоснования взятого курса на безответственное расширение НАТО». «Так дело не пойдет. Смысл договоренностей о неделимости безопасности заключается в том, что безопасность либо одна для всех, либо ее нет ни для кого. И, как предусмотрено в Стамбульской Хартии, каждое государство-участник ОБСЕ имеет равное право на безопасность, а не только члены НАТО, которые толкуют это право как относящееся исключительно к членам североатлантического “эксклюзивного” клуба», — заявил министр.
В конце прошлого года, на фоне обострения ситуации на востоке Украины, МИД России передал США и НАТО проект соглашений о гарантиях безопасности. В них, в том числе, содержались пункты об отказе альянса от расширения на восток, включения в свой состав бывших республик СССР, а также неразмещении стратегических вооружений у российских границ. В начале января в Европе состоялись три раунда переговоров с представителями США, НАТО и ОБСЕ. По итогам переговоров стороны не пришли к соглашениям, однако договорились продолжать диалог.
26 января НАТО и США передали МИДу письменный ответ на российские требования и попросили не публиковать его в публичном пространстве. Как сообщил после этого Госсекретарь США Энтони Блинкен, в ответах содержатся озабоченности США из-за действий Москвы и встречные предложения американской стороны. По словам госсекретаря, письменные ответы Вашингтона являются «набором идей», решение о дальнейших шагах остается за Москвой.
Через несколько дней президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном заявил, что в своем ответе США проигнорировали принцип неделимости безопасности, который зафиксирован в документах ОБСЕ и Совета Россия — НАТО. Он предусматривает, что никто не должен укреплять свою безопасность за счет безопасности других стран, подчеркнул президент. Путин добавил, что Россия пока изучает ответы США и НАТО, а позже определится с дальнейшими действиями.