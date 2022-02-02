Кадыров призвал вернуть в Россию членов семьи судьи Янгулбаева, «иначе мы их найдем и уничтожим»

«Обращаюсь к странам, приютившим этих отморозков: благодарности от них не ждите, а зерно разлада они у вас обязательно посеют. Лучше вышвырнуть их из страны и вернуть в Россию, потому что ничего хорошего их пребывание для ваших государств не принесет. Помните, что Янгулбаевы — террористы с лживыми и погаными языками, прикрывать их — значит содействовать террористам», — написал Кадыров на своей странице во «Вконтакте». Он отметил, что «чеченцы просто так не прощают» и «первый же чеченец с ними разберется, как только появится такая возможность».
В видео, прикрепленном под постом, глава Чечни также сказал, что «где бы они не находились, как бы ни скрывались, мы их найдем и уничтожим». Он подчеркнул, что иностранным государствам стоит вернуть членов семьи Янгулбаевых, чтобы между странами не было «недоразумений».
После того, как правозащитники сообщили о жестком задержании госпожи Мусаевой, Рамзан Кадыров пообещал, что «эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей». Позднее он пояснил, что в случае семьи Янгулбаевых «все будет согласно закону».
31 января стало известно, что против Ибрагима Янгулбаева возбудили дело по статье о призывах к террористической деятельности, а против его матери — дело из-за применения насилия к представителю власти, она при задержании якобы расцарапала полицейскому лицо.
После скандала с семьей Янгулбаевых Кадыров также высказался по поводу деятельности журналистки «Новой газеты» Елены Милашиной и члена президентского Совета по правам человека Игоря Каляпина, которые освещали эту ситуацию. Он назвал их «террористами». Тогда издание попросило СКР привлечь самого главу Чечни по делу о возбуждении ненависти.
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