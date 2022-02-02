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01:01 (мск), источник: Коммерсантъ

Кадыров призвал вернуть в Россию членов семьи судьи Янгулбаева, «иначе мы их найдем и уничтожим»

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал страны, «приютившие» членов семьи Янгулбаевых, вернуть их обратно. По его словам, их высказывания в Чечне воспринимают «болезненно». Федеральный судья в отставке Сайди Янгулбаев вместе с дочерью покинул страну после того, как 20 января чеченские силовики увезли из квартиры в Нижнем Новгороде его жену Зарему Мусаеву. Их проживающий за рубежом сын Ибрагим Янгулбаев, по версии МВД Чечни, связан с Telegram-каналом 1ADAT, признанным экстремистским.

Источник: РИА "Новости"

«Обращаюсь к странам, приютившим этих отморозков: благодарности от них не ждите, а зерно разлада они у вас обязательно посеют. Лучше вышвырнуть их из страны и вернуть в Россию, потому что ничего хорошего их пребывание для ваших государств не принесет. Помните, что Янгулбаевы — террористы с лживыми и погаными языками, прикрывать их — значит содействовать террористам», — написал Кадыров на своей странице во «Вконтакте». Он отметил, что «чеченцы просто так не прощают» и «первый же чеченец с ними разберется, как только появится такая возможность».

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В видео, прикрепленном под постом, глава Чечни также сказал, что «где бы они не находились, как бы ни скрывались, мы их найдем и уничтожим». Он подчеркнул, что иностранным государствам стоит вернуть членов семьи Янгулбаевых, чтобы между странами не было «недоразумений».

После того, как правозащитники сообщили о жестком задержании госпожи Мусаевой, Рамзан Кадыров пообещал, что «эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей». Позднее он пояснил, что в случае семьи Янгулбаевых «все будет согласно закону».

31 января стало известно, что против Ибрагима Янгулбаева возбудили дело по статье о призывах к террористической деятельности, а против его матери — дело из-за применения насилия к представителю власти, она при задержании якобы расцарапала полицейскому лицо.

После скандала с семьей Янгулбаевых Кадыров также высказался по поводу деятельности журналистки «Новой газеты» Елены Милашиной и члена президентского Совета по правам человека Игоря Каляпина, которые освещали эту ситуацию. Он назвал их «террористами». Тогда издание попросило СКР привлечь самого главу Чечни по делу о возбуждении ненависти.

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