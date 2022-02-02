Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
День в истории: капитуляция немцев под Сталинградом Разорение Москвы монголо-татарами, получение статуса города для Нового Амстердама и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
11Мир встретил китайский Новый год
24Массовые протесты в Казахстане
01:28 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Власти изучают возможности регулирования виртуальной реальности

Власти РФ начали анализировать риски развития игровых метавселенных и изучать возможности их регулирования. В частности, речь идет о возможном появлении в метавселенных магазинов с наркотиками, новых форм агитации и протестов, вплоть до виртуальной политической реальности, а также «механизмов, способствующих снижению морали в обществе». Мнения экспертов и участников рынка разошлись: одни считают риски преувеличенными, а другие настаивают на разработке отдельного регулирования для метавселенных.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

«Ъ» ознакомился с исследованием Научно-технического центра (НТЦ) ГРЧЦ (структура Роскомнадзора) о метавселенных — виртуальных пространствах, где люди могут взаимодействовать друг с другом и с цифровыми объектами через аватары, с помощью технологий виртуальной реальности. Авторы исследования составили список рисков. Так, по их мнению, доминирование цифровых валют в метавселенных будет способствовать нарушению политических границ (поскольку налоговые кодексы и правила не могут регулировать цепочки продаж). Есть риски создания виртуальных магазинов, в том числе запрещенных веществ.

Проблемой могут стать и виртуальные аватары, считают в ГРЧЦ: их идентификация делает личные данные уязвимыми для копирования, стирания и манипулирования: «Использование расширенной реальности (XR) для ощущения тактильных импульсов также переосмысливает опыт киберсекса, и есть угроза в возможностях киберсекса с несовершеннолетними, формировании различных девиаций». Метавселенные также способствуют появлению «виртуальной политической реальности, виртуальных политических партий, новых форм агитации и протестов», опасаются в ГРЧЦ. В Роскомнадзоре «Ъ» заявили, что «необходимо развитие механизмов саморегулирования происходящих в метавселенной процессов».

Новость
Эксперты оценили работу федеральных органов власти в интернете

Первой компанией, которая заявила о начале работы над созданием метавселенной, стал Facebook: в июле 2021 года он начал набирать команду, а в октябре головной холдинг сменил название на Meta Platforms. В РФ о планах создать метавселенную заявлял разработчик игр MyTona. В Facebook и MyTona не ответили «Ъ». В Сбере, VK и «Яндексе» отказались от комментариев. Источники «Ъ» на IT-рынке связывают обсуждение регулирования в метавселенных с заявлениями Владимира Путина: в ноябре 2021 года на Artificial Intelligence Journey 2021 он сказал, что «защитой россиян и их виртуальных двойников в киберпространстве должно заниматься государство».

Отдельного регулирования метавселенных пока нет нигде в мире, но в некоторых странах власти уже отмечают необходимость усиления контроля. Как сообщала South China Morning Post в декабре 2021 года, Центробанк КНР заявил, что цифровые активы, криптовалюты и NFT, в метавселенных превращаются в «доступные инструменты для отмывания денег», и обещал усилить сотрудничество с правоохранительными органами в этой сфере.

В середине января глава управления ЕС по цифровым рынкам Маргрета Вестагер заявила, что властям необходимо проанализировать последние тенденции развития цифровых рынков, включая создание метавселенных, NFT и т. п.: «Метавселенная представляет собой новые рынки и разные виды бизнеса. Появится рыночная площадка, на которой у кого-то может появиться доминирующая позиция».

Мнения экспертов о том, нужно ли России отдельное законодательство по метавселенным, расходятся.

«Ни одна система кибербезопасности не сможет предотвратить все риски для пользователей. Представляется разумным разработка отдельного законопроекта о метавселенных», — считает юрист АБ Criminal Defense Даниил Горьков. Сейчас законодательство не может гарантировать защиту от правонарушений в метавселенной хотя бы потому, что в нем нет понятий, разъясняющих это явление, считает управляющий партнер ЮК ЭБР Александр Журавлев.

Новость
Роскомнадзор может создать систему блокировки звонков с подменных номеров

Потенциальные проблемы взаимодействия с метавселенными преувеличены, считает президент группы E Terra Media (работает в области гейминга и киберспорта) Наталья Чайковская: «Но участникам рынка все же нужно будет провести определенный объем работы для внедрения отдельных регулирующих инструментов».

Опасения ГРЧЦ похожи на те, что десятилетия высказывают не знакомые с технологиями обыватели о компьютерных играх и интернет-сервисах, считает глава направления «Разрешение IT & IP споров» фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Щицле: «Метавселенная — следующий шаг развития онлайн-игр и обучающих сервисов, только они более приближены к реальности. Иной политической системы, стирания личности, морального разложения такой сервис создать не может». Многие регуляторные вопросы, соглашается исполнительный директор технологической практики PwC в России Артем Семенихин, либо решены, либо хорошо проработаны: борьба с искаженной информацией, цифровая идентичность, цифровой рубль, возрастная цензура.

Валерия Лебедева

Во время загрузки произошла ошибка.
 На Кадырова просят возбудить уголовное дело
«Мы тут танков ни разу не видели». Что говорят на границе Украины
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь