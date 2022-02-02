Власти изучают возможности регулирования виртуальной реальности

«Ъ» ознакомился с исследованием Научно-технического центра (НТЦ) ГРЧЦ (структура Роскомнадзора) о метавселенных — виртуальных пространствах, где люди могут взаимодействовать друг с другом и с цифровыми объектами через аватары, с помощью технологий виртуальной реальности. Авторы исследования составили список рисков. Так, по их мнению, доминирование цифровых валют в метавселенных будет способствовать нарушению политических границ (поскольку налоговые кодексы и правила не могут регулировать цепочки продаж). Есть риски создания виртуальных магазинов, в том числе запрещенных веществ.
Проблемой могут стать и виртуальные аватары, считают в ГРЧЦ: их идентификация делает личные данные уязвимыми для копирования, стирания и манипулирования: «Использование расширенной реальности (XR) для ощущения тактильных импульсов также переосмысливает опыт киберсекса, и есть угроза в возможностях киберсекса с несовершеннолетними, формировании различных девиаций». Метавселенные также способствуют появлению «виртуальной политической реальности, виртуальных политических партий, новых форм агитации и протестов», опасаются в ГРЧЦ. В Роскомнадзоре «Ъ» заявили, что «необходимо развитие механизмов саморегулирования происходящих в метавселенной процессов».
Первой компанией, которая заявила о начале работы над созданием метавселенной, стал Facebook: в июле 2021 года он начал набирать команду, а в октябре головной холдинг сменил название на Meta Platforms. В РФ о планах создать метавселенную заявлял разработчик игр MyTona. В Facebook и MyTona не ответили «Ъ». В Сбере, VK и «Яндексе» отказались от комментариев. Источники «Ъ» на IT-рынке связывают обсуждение регулирования в метавселенных с заявлениями Владимира Путина: в ноябре 2021 года на Artificial Intelligence Journey 2021 он сказал, что «защитой россиян и их виртуальных двойников в киберпространстве должно заниматься государство».
Отдельного регулирования метавселенных пока нет нигде в мире, но в некоторых странах власти уже отмечают необходимость усиления контроля. Как сообщала South China Morning Post в декабре 2021 года, Центробанк КНР заявил, что цифровые активы, криптовалюты и NFT, в метавселенных превращаются в «доступные инструменты для отмывания денег», и обещал усилить сотрудничество с правоохранительными органами в этой сфере.
В середине января глава управления ЕС по цифровым рынкам Маргрета Вестагер заявила, что властям необходимо проанализировать последние тенденции развития цифровых рынков, включая создание метавселенных, NFT и т. п.: «Метавселенная представляет собой новые рынки и разные виды бизнеса. Появится рыночная площадка, на которой у кого-то может появиться доминирующая позиция».
Мнения экспертов о том, нужно ли России отдельное законодательство по метавселенным, расходятся.
«Ни одна система кибербезопасности не сможет предотвратить все риски для пользователей. Представляется разумным разработка отдельного законопроекта о метавселенных», — считает юрист АБ Criminal Defense Даниил Горьков. Сейчас законодательство не может гарантировать защиту от правонарушений в метавселенной хотя бы потому, что в нем нет понятий, разъясняющих это явление, считает управляющий партнер ЮК ЭБР Александр Журавлев.
Потенциальные проблемы взаимодействия с метавселенными преувеличены, считает президент группы E Terra Media (работает в области гейминга и киберспорта) Наталья Чайковская: «Но участникам рынка все же нужно будет провести определенный объем работы для внедрения отдельных регулирующих инструментов».
Опасения ГРЧЦ похожи на те, что десятилетия высказывают не знакомые с технологиями обыватели о компьютерных играх и интернет-сервисах, считает глава направления «Разрешение IT & IP споров» фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Щицле: «Метавселенная — следующий шаг развития онлайн-игр и обучающих сервисов, только они более приближены к реальности. Иной политической системы, стирания личности, морального разложения такой сервис создать не может». Многие регуляторные вопросы, соглашается исполнительный директор технологической практики PwC в России Артем Семенихин, либо решены, либо хорошо проработаны: борьба с искаженной информацией, цифровая идентичность, цифровой рубль, возрастная цензура.
Во время загрузки произошла ошибка.