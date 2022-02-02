07:04 (мск), источник: РБК
В Пентагоне отказали Путину в праве вето на вступление Украины в НАТО
Решение о членстве стран в НАТО должны принимать сами эти страны и альянс, подчеркнул представитель министерства.
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Россия не может решать, какие страны присоединятся к НАТО, а какие — нет, заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Трансляцию мероприятия вел Reuters.
Украина должна сама решать, с кем ей контактировать. [Решение о] членстве в НАТО в любом случае будет приниматься суверенными государствами, которых оно касается, и НАТО. Это не тот вопрос, по которому у господина [Владимира] Путина есть право вето.
О том, что Россия не сможет повлиять на вступление Украины или любого другого государства в НАТО западные страны заявляли неоднократно. Генсек альянса Йенс Столтенберг говорил об этом еще в декабре, после того как российский президент впервые озвучил идею гарантий нерасширения НАТО на восток. Впоследствии Столтенберг подтвердил эту позицию после переговоров с российской делегацией в рамках Совета Россия — НАТО в Брюсселе.
США также не раз подчеркивали, что они и их союзники по военному блоку «не будут захлопывать двери» для желающих вступить в НАТО. С аналогичными заявлениями выступали и представители других стран: так, министр обороны Германии Кристина Ламбрехт говорила, что альянс не допустит шантажа со стороны Москвы и не согласится с российским вето против расширения на восток.
В середине декабря Россия представила проекты предложений к США и НАТО по гарантиям безопасности. Ключевыми пунктами в этих документах стали отказ Североатлантического альянса от расширения на восток и включения в свой состав стран бывшего СССР (в том числе Украины), а также размещения ударных систем вооружения у российских границ.
В январе прошла серия переговоров России с представителями Соединенных Штатов, НАТО и ОБСЕ. На встречах стороны обсудили предложения Москвы. В Кремле переговоры назвали неудачными, добиться конкретных результатов на них не удалось.
26 января США и НАТО передали российской стороне письменные ответы по гарантиям безопасности. Эти документы не были опубликованы, но госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен после их передачи заявил, что Вашингтон не откажется от принципа «открытых дверей» при приеме в альянс новых стран.
Путин 1 февраля заявил, что Запад в своих ответах проигнорировал основные требования России. «НАТО ссылается на право стран на свободный выбор. Но нельзя укреплять чью-то безопасность за счет других», — отметил он. Президент упомянул обещания альянса «не продвигать инфраструктуру ни на один дюйм».
Теперь НАТО в Польше, Румынии, странах Прибалтики. Как у нас говорят в народе — кинули, обманули.
Он добавил, что Россия пока изучает полученные ответы и позже определится с дальнейшими действиями.
Евгения Воропаева