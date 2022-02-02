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10:33 (мск), источник: Коммерсантъ

El Pais опубликовала ответы США и НАТО по гарантиям безопасности

США и Североатлантический альянс отказались подписывать с Россией двусторонний договор о безопасности в Европе, а также не поддерживают требование о нерасширении НАТО. Это следует из опубликованных испанской газетой El Pais полных текстов конфиденциальных ответов США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Из документов также следует, что США и альянс предложили Москве провести переговоры по соглашениям о разоружении и «мерам укрепления доверия».

Источник: Reuters

Издание опубликовало копии двух документов на английском языке: ответ Вашингтона занимает пять страниц, ответ альянса — четырех. Основное отличие текстов, как отмечает El Pais, в том, что Вашингтон готов обсуждать принцип неделимости безопасности, утвержденный Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Исходя из этого принципа Москва утверждала, что возможное вступление Украины в НАТО повлияет на ее безопасность. США в ответ заявили, что не разделяют точку зрения России, отметив, что концепцию неделимости безопасности «нельзя рассматривать изолированно».

При этом американские власти готовы обсудить «интерпретации» этого принципа.

В 1999 и 2010 годах лидеры стран—участниц ОБСЕ (включает 57 государств) подписали документы, закрепляющие принцип неделимости безопасности. Этот принцип, как рассказывал глава МИД РФ Сергей Лавров, подразумевает два подхода: о том, что каждое государство свободно выбирать военные союзы, а также обязано не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.

США также пишут, что «по-прежнему твердо поддерживают политику открытых дверей НАТО», что не исключает будущего вступления в альянс Украины и Грузии.

Все дискуссии по этому вопросу американская сторона рекомендует проводить в рамках Совета Россия—НАТО. Альянс в своем ответе также подтверждает приверженность своей политике открытых дверей и подчеркивает, что все страны имеют право распоряжаться своим будущем «без вмешательства извне». И Вашингтон, и НАТО призывают Россию к деэскалации ситуации с Украиной и отводу российских войск от украинских границ.

Россия представила проект по структуре безопасности в Европе в декабре 2021 года. В январе США и НАТО передали российской стороне ответ, Вашингтон просил не разглашать эти документы. Из заявлений представителей Госдепа и альянса следовало, что они заинтересованы в диалоге по контролю над вооружениями, повышению транспарентности и снижению рисков. Президент Владимир Путин заявил, что основные требования России «оказались проигнорированы».

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