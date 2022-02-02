Зеленский заявил о недовольстве всеми пунктами минских соглашений

«Я не хочу говорить про пункты Минска. Я не удовлетворен всеми пунктами. Мы по-разному относимся к порядку выполнения тех или иных пунктов», — сказал Зеленский.
При этом глава государства считает, что Украина должна «делать что-то, что может деоккупировать ее территории». Зеленский также сообщил, что Киев продолжает вести переговоры с Москвой о форматах диалога по этому вопросу. Кроме этого, глава государства отметил, что минские договоренности — «к сожалению, единственный формат, который работает».
Первые минские соглашения об урегулировании конфликта в Донбассе утвердила трехсторонняя контактная группа в составе представителей Украины, России и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) при участии глав самопровозглашенных ДНР и ЛНР в сентябре 2014 года.
В 2015 году на переговорах лидеров «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция) стороны подписали вторые минские соглашения. Они содержали пункты о прекращении огня, отводе тяжелых вооружений от линии конфликта, принятии законодательства об особом статусе Донбасса, после чего к Киеву должен перейти контроль над всей границей Донецкой и Луганской народных республик. Однако с тех пор стороны неоднократно обвиняли друг друга в невыполнении условий соглашения.
Киев неоднократно предлагал пересмотреть минские договоренности, называя условия соглашений невыполнимыми. Так, в июне прошлого года Зеленский в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что Киев мог бы иметь «план Б, когда Украина получает полностью свою территориальную целостность, получает свои территории».
Президент России Владимир Путин в свою очередь заявил, что у нынешних властей Украины «просто нет желания исполнять минские соглашения». Посол в Минске Борис Грызлов также указывал, что Украина на заседании контактной группы демонстрировала нескрываемый саботаж минского переговорного процесса. По словам Грызлова, Киев не предоставил свою позицию по проекту «дорожной карты» ДНР и ЛНР, которую те представили в октябре 2020 года в рамках минских переговоров.