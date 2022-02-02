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12:06 (мск), источник: © РИА Новости

Секретарь СПЧ прокомментировал слова депутата Делимханова

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Нужен точный перевод заявления депутата Госдумы Адама Делимханова о семье экс-судьи Сайди Янгулбаева, если он правильный, то это вопиющий случай, который не может остаться безнаказанным, заявил РИА Новости секретарь Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Точенов.

Источник: © РИА Новости

Telegram-канал 1ADAT опубликовал переведенную запись обращения депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова, который во время прямого эфира в Instagram якобы обещает отрезать головы членам семьи экс-судьи Сайди Янгулбаева.

«Надо работать с источниками, сейчас мы с коллегами хотим получить точный перевод заявления. Также говорится, что там есть вброс в сторону Игоря Каляпина (член СПЧ). Мы хотим разобраться, насколько это соответствует действительности и насколько точный перевод. Если это так, то это просто вопиющий случай, который не может остаться безнаказанным, согласно нашему законодательству», — сказал Точенов.

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Ранее омбудсмен Татьяна Москалькова повторно направила запрос в Генпрокуратуру по делу жены Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой.

Нижегородский адвокат Наталья Добронравова ранее заявила РИА Новости, что 20 января неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли на допрос Зарему Мусаеву — жену судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, живущего в Нижнем Новгороде. Собеседница рассказала, что ее вызвали для юридической помощи, около подъезда были кавказцы в штатском и масках, они предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни, «стали силой выволакивать ее из квартиры, женщина потеряла сознание, и ее волоком спустили с лестницы».

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, «Янгулбаевым… трижды отправляли повестку». Как отмечал Кадыров в своем Telegram-канале, доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, заработав себе «на реальный срок заключения».

Кроме того, Кадыров, высказываясь относительно ситуации, связанной с семьей бывшего судьи Чечни Сайди Янгулбаева, заявил, что «террористами для меня являются» Каляпин и журналистка «Новой газеты» Елена Милашина, «которые зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение». Он также призвал правоохранительные органы задержать «этих пособников террористов».

Позднее экс-судья Янгулбаев с дочерью уехали из страны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что особого статуса у чеченских силовиков «нет и быть не может», а «если речь идёт о похищении кем бы то ни было человека», то необходимо подать заявление в правоохранительные органы — «и полиция начинает действовать».

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