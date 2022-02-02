Секретарь СПЧ прокомментировал слова депутата Делимханова

Telegram-канал 1ADAT опубликовал переведенную запись обращения депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова, который во время прямого эфира в Instagram якобы обещает отрезать головы членам семьи экс-судьи Сайди Янгулбаева.
«Надо работать с источниками, сейчас мы с коллегами хотим получить точный перевод заявления. Также говорится, что там есть вброс в сторону Игоря Каляпина (член СПЧ). Мы хотим разобраться, насколько это соответствует действительности и насколько точный перевод. Если это так, то это просто вопиющий случай, который не может остаться безнаказанным, согласно нашему законодательству», — сказал Точенов.
Ранее омбудсмен Татьяна Москалькова повторно направила запрос в Генпрокуратуру по делу жены Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой.
Нижегородский адвокат Наталья Добронравова ранее заявила РИА Новости, что 20 января неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли на допрос Зарему Мусаеву — жену судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, живущего в Нижнем Новгороде. Собеседница рассказала, что ее вызвали для юридической помощи, около подъезда были кавказцы в штатском и масках, они предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни, «стали силой выволакивать ее из квартиры, женщина потеряла сознание, и ее волоком спустили с лестницы».
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, «Янгулбаевым… трижды отправляли повестку». Как отмечал Кадыров в своем Telegram-канале, доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, заработав себе «на реальный срок заключения».
Кроме того, Кадыров, высказываясь относительно ситуации, связанной с семьей бывшего судьи Чечни Сайди Янгулбаева, заявил, что «террористами для меня являются» Каляпин и журналистка «Новой газеты» Елена Милашина, «которые зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение». Он также призвал правоохранительные органы задержать «этих пособников террористов».
Позднее экс-судья Янгулбаев с дочерью уехали из страны.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что особого статуса у чеченских силовиков «нет и быть не может», а «если речь идёт о похищении кем бы то ни было человека», то необходимо подать заявление в правоохранительные органы — «и полиция начинает действовать».