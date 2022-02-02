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17:37 (мск), источник: Коммерсантъ

CNN и WSJ: Байден одобрил расширение военного присутствия США в Европе

Президент США Джо Байден одобрил развертывание дополнительных войск США в Восточной Европе, сообщают CNN и The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на несколько американских чиновников. По данным СМИ, Пентагон объявит об этом «в ближайшие дни». По словам официальных лиц, это продемонстрирует поддержку союзников по НАТО, обеспокоенных военным присутствием России вблизи Украины.

Источник: AFP 2021

Ожидается, что Пентагон объявит, что в Европе будут размещены тысячи дополнительных американских военнослужащих. По словам источников, развертывание будет включать примерно 2 тыс. военнослужащих США в Польше. По разным версиям, тысяча или несколько тысяч будут размещены в юго-восточных странах НАТО, включая Румынию.

Ранее в США были приведены в повышенную боевую готовность 8,5 тыс. военнослужащих. Источники сообщили, что некоторые из войск, которые будут развернуты в ближайшее время, уже размещены в Европе, другие прибудут из США. Войска будут действовать на двусторонней основе с принимающими их странами, поскольку НАТО еще не задействовало многонациональные силы реагирования.

Вчера, 1 февраля, представитель оборонного ведомства Джон Кирби заявил, что господин Байден пока не давал Пентагону приказ о начале переброски американских войск в Европу. Если США решат расширить присутствие своих военных в Европе, то согласие НАТО не потребуется. 24 января НАТО сообщило, что направит дополнительные силы в места своего присутствия в Восточной Европе в ответ на якобы наращивание Россией вооружений «на Украине и вокруг нее».

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