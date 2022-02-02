CNN и WSJ: Байден одобрил расширение военного присутствия США в Европе

Ожидается, что Пентагон объявит, что в Европе будут размещены тысячи дополнительных американских военнослужащих. По словам источников, развертывание будет включать примерно 2 тыс. военнослужащих США в Польше. По разным версиям, тысяча или несколько тысяч будут размещены в юго-восточных странах НАТО, включая Румынию.
Ранее в США были приведены в повышенную боевую готовность 8,5 тыс. военнослужащих. Источники сообщили, что некоторые из войск, которые будут развернуты в ближайшее время, уже размещены в Европе, другие прибудут из США. Войска будут действовать на двусторонней основе с принимающими их странами, поскольку НАТО еще не задействовало многонациональные силы реагирования.
Вчера, 1 февраля, представитель оборонного ведомства Джон Кирби заявил, что господин Байден пока не давал Пентагону приказ о начале переброски американских войск в Европу. Если США решат расширить присутствие своих военных в Европе, то согласие НАТО не потребуется. 24 января НАТО сообщило, что направит дополнительные силы в места своего присутствия в Восточной Европе в ответ на якобы наращивание Россией вооружений «на Украине и вокруг нее».