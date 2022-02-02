18:19 (мск), источник: © РИА Новости
США отправят войска в Румынию, Польшу и Германию
ВАШИНГТОН, 2 фев — РИА Новости. США вскоре отправят дополнительные силы в Румынию, Польшу и Германию, заявил на брифинге представитель Пентагона Джон Кирби.
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«США вскоре отправят дополнительные силы в Румынию, Польшу и Германию», — сказал представитель оборонного ведомства США.
Он подчеркнул, что силы направляются в регион «не навсегда».
«Это реакция на текущую ситуацию, они (отправляемые части. — Прим. ред.) не будут воевать в Украине», — подчеркнул Кирби.
По его словам, отправка сил необходима для «оказания поддержки» союзникам в регионе.
В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и его союзники обвиняют Москву в подготовке «вторжения» на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе и грозятся ужесточить санкции. Россия отвергает все претензии и напоминает, что Киев не соблюдает Минские соглашения: ВСУ сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
В Москве не раз указывали, что цель вбросов «об агрессии» — нарастить иностранную группировку у границ России. Кроме того, в Кремле и МИД объясняли, что основная причина эскалации на Украине — действия Соединенных Штатов и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.
В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности и в начале февраля получила ответ. Белый дом хотел сохранить его в секрете, однако текст согласовывали со всеми союзниками США и Украиной, поэтому глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что у него нет никаких сомнений в скорой утечке документа.
Накануне Владимир Путин заявил, что Россия не увидела «адекватного учета трех наших ключевых требований»: недопущения расширения на восток, отказа от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также возврата военной инфраструктуры НАТО в Европе к состоянию 1997 года. Президент напомнил, что сейчас в блок входят страны Прибалтики, Польша и Румыния, хотя после распада СССР западные партнеры Москвы обещали не расширять присутствие в этой части континента.