Путин и Джонсон обсудили Украину и гарантии безопасности

«Президент России изложил принципиальные подходы по данным вопросам. В частности, обращено внимание на хронический саботаж Киевом минских договоренностей», — говорится в сообщении Кремля.
Путин также отметил «неготовность НАТО адекватно реагировать на обоснованные российские озабоченности».
По его мнению, альянс прикрывается политикой «открытых дверей», которая противоречит «основополагающему принципу неделимости безопасности».
Борис Джонсон предупредил Владимира Путина, что вторжение на Украину будет «трагическим просчетом». «Премьер-министр выразил глубокую озабоченность нынешней враждебной деятельностью России на украинской границе. Он подчеркнул необходимость найти путь вперед, который уважал бы как территориальную целостность Украины, так и право на самооборону», — говорится в сообщении канцелярии премьера Великобритании (цитата по Reuters).
Даунинг-стрит отмечает, что президент России и премьер Великобритании согласились, что обострение ситуации не отвечает ничьим интересам.
Пресс-служба премьера Великобритании ранее сообщала, что Борис Джонсон в телефонном разговоре с Владимиром Путиным призовет Россию «отступить и вступить в диалог». В конце января премьер объявил об усилении военного вклада страны в НАТО на фоне ситуации вокруг Украины. Он намерен увеличить контингент в Эстонии с 900 до 1800 военных, отправить в страну вооружение и готов оказать военную поддержку другим союзникам по НАТО. Кроме того, в Великобритании рассматривают введение санкций против России.