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21:29 (мск), источник: © РИА Новости

Путин назначил Поклонскую замглавы Россотрудничества

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую замглавы Россотрудничества. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Источник: РИА "Новости"

В тексте указано, что документ вступает в силу со дня подписания.

«Освободить Поклонскую Наталью Владимировну от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Кабо-Верде», — говорится в тексте другого указа.

Ранее бывший депутат сообщила СМИ, что не сможет приступить к дипломатической службе по личным причинам, добавив, что готова продолжать работу на любой должности, где будет полезна государству.

Путин назначил Поклонскую послом в середине октября прошлого года. Она должна была прибыть на новое место работы до середины ноября. По ее словам, заминка с отъездом была связана с процедурами трудоустройства. Она также отмечала, что не получала зарплату за службу все это время.

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