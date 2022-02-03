Байден счел переброску сил в Европу соответствующей его словам Путину

Президент США Джо Байден рассказал журналистке CNN Кейтлан Коллинз, что его решение перебросить более 3 тыс. военных в Европу отвечает принципу коллективной обороны НАТО.
«Байден сказал мне, что его решение о развертывании войск “полностью соответствует” тому, что он говорил [президенту России Владимиру] Путину. “Пока он действует агрессивно, мы заверяем наших союзников по НАТО в Восточной Европе, что мы с ними и что статья 5 [Вашингтонского договора] — наш священный долг”, — написала она в Twitter.
Согласно этой статье, если одно государство-член НАТО подвергается нападению, все остальные государства-члены Североатлантического альянса будут считать его агрессией против всех натовских стран и должны оказать помощь.
Ранее 2 февраля Байден объявил о своем решении послать в Восточную Европу более 3 тыс. американских военнослужащих «для укрепления обороноспособности союзников». Газета The Wall Street Journal отметила, что «это первое перемещение войск США за время усиления российского военного противостояния с Украиной». Издание уточнило, что около 2 тыс. военных переправят в Польшу с военной базы Fort Bragg в штате Северная Каролина, а около 1 тыс. направят в Румынию с американской базы в Германии. CNN, в свою очередь, сообщает, что у Соединенных Штатов и НАТО «еще есть десятки тысяч военных в Европе», которых могут перебросить в страны Восточной Европы. Первую группу военных отправят в ближайшие дни.
Официальный представитель Пентагона Джон Кирби исключил участие американских военнослужащих в военных действиях на Украине. По его словам, их задача — «поддержать оборону союзников по НАТО».
Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг приветствовал решение Вашингтона и отметил его приверженность натовским принципам.
В конце января Великобритания направила на Украину 30 спецназовцев.