Путин написал статью об отношениях России и Китая

«Россия и Китай — державы с тысячелетними самобытными традициями и колоссальным культурным достоянием, интерес к которым и в самих наших странах, и за рубежом неизменно высокий, — написал президент России. — Мы высоко ценим, что российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступая в новую эпоху, достигли беспрецедентного уровня». Путин анонсировал встречу с председателем КНР Си Цзиньпином «во время Праздника весны — Нового года по лунному календарю».
Встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина пройдет в пятницу, 4 февраля, до начала церемонии открытия Олимпийских игр.
Россия настроена укреплять деловые связи с Китаем, добавил глава российского государства. Он сообщил, что по итогам 2021 года взаимный товарооборот вырос более чем на треть, превысив рекордный показатель — $140 млрд. «Уверенно движемся к поставленной цели — довести объем торговли до $200 млрд в год», — написал он.
Президент отметил, что сотрудничество будет укрепляться на сибирских и дальневосточных территориях. «Одна из стратегических задач России — ускоренный социально-экономический подъем Сибири и Дальнего Востока. Эти территории — ближайшие соседи КНР. И мы намерены активно развивать межрегиональные связи. Привлекать китайские инвестиции и технологии, расширять глобальные транспортные, торговые маршруты», — написал российский президент.
Владимир Путин также отметил важную роль России и КНР в стабилизации мировой обстановки за счет координации внешней политики.
«Внешнеполитическая координация России и Китая основана на близких, совпадающих подходах к решению глобальных и региональных проблем. Наши страны играют важную стабилизирующую роль в современной, далеко не простой, международной обстановке, способствуют процессам демократизации системы межгосударственных отношений, чтобы придать этой системе более справедливый, инклюзивный характер», — написал Путин.
В последнее время заметно обострились отношения Запада с Россией и Китаем, на фоне чего укрепляется партнерство между Пекином и Москвой. Владимир Путин запланировал присутствовать на церемонии открытия Олимпиады, в то время как президент США Джо Байден ее бойкотирует. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Пекине Путин может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.