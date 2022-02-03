Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
 На озере в Канаде появились ледяные «дементоры» Причудливую иллюзию создали ветер, волны и мороз
Фоторепортажи
10Празднование Крещения в регионах России
17Названы шорт-листы студенческого и юношеского конкурсов Sony World Photography Awards
03:27 (мск), источник: РБК

В Белом доме отказались от слова «неминуемый» при разговоре о вторжении

Хотя США считают, что нападение России на Украину возможно в любой момент, Вашингтон до сих пор не знает, принял ли решение президент Владимир Путин, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Источник: Reuters

Белый дом перестал употреблять слово «неминуемый», когда речь заходит о возможном вторжении России на Украину, заявила пресс-секретарь Джен Псаки.

«Я употребила [это слово] однажды, как и другие. Потом мы перестали его употреблять, поскольку оно посылает сигнал, который мы не хотели посылать», — сказала она.

По ее словам, Белый дом придерживается мнения, что нападение возможно в любой момент, однако Соединенные Штаты до сих пор не знают, принял ли решение президент Владимир Путин.

Читайте также
Путин и Джонсон обсудили Украину и гарантии безопасности

В конце января телеканал CNN сообщил о наличии разногласий между президентом Украины Владимиром Зеленским и администрацией американского лидера Джо Байдена. По данным канала, Зеленскому надоело «чрезмерное внимание» США к угрозе нападения со стороны России. Киев недоволен тем, что Вашингтон заявляет о готовящемся вторжении России как о неизбежном, поскольку это лишь вызывает панику внутри страны и экономические трудности.

Зеленский уже неоднократно просил украинцев не впадать в панику, а западные СМИ призывал перестать нагнетать обстановку, утверждая, что «война будет завтра». По мнению главы государства, Вашингтон преувеличивают угрозу со стороны российского президента Владимира Путина, поскольку это позволит потом договориться с Кремлем, в том числе по Донбассу.

Байдена и его администрацию, в свою очередь, раздражает, что украинский лидер, наоборот, преуменьшает российскую угрозу.

Не нагнетать напряженность Соединенные Штаты и попросили и в Кремле. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, «истерика, раскручиваемая Вашингтоном», ведет к тому, что жители Украины «чуть ли уже не фронтовые мешки собирают».

Во время загрузки произошла ошибка.
 Путин заявил, что Россию «кинули и обманули»
Поклонская заявила о готовности помочь украинским властям
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь