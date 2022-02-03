В Белом доме отказались от слова «неминуемый» при разговоре о вторжении

Белый дом перестал употреблять слово «неминуемый», когда речь заходит о возможном вторжении России на Украину, заявила пресс-секретарь Джен Псаки.
«Я употребила [это слово] однажды, как и другие. Потом мы перестали его употреблять, поскольку оно посылает сигнал, который мы не хотели посылать», — сказала она.
По ее словам, Белый дом придерживается мнения, что нападение возможно в любой момент, однако Соединенные Штаты до сих пор не знают, принял ли решение президент Владимир Путин.
В конце января телеканал CNN сообщил о наличии разногласий между президентом Украины Владимиром Зеленским и администрацией американского лидера Джо Байдена. По данным канала, Зеленскому надоело «чрезмерное внимание» США к угрозе нападения со стороны России. Киев недоволен тем, что Вашингтон заявляет о готовящемся вторжении России как о неизбежном, поскольку это лишь вызывает панику внутри страны и экономические трудности.
Зеленский уже неоднократно просил украинцев не впадать в панику, а западные СМИ призывал перестать нагнетать обстановку, утверждая, что «война будет завтра». По мнению главы государства, Вашингтон преувеличивают угрозу со стороны российского президента Владимира Путина, поскольку это позволит потом договориться с Кремлем, в том числе по Донбассу.
Байдена и его администрацию, в свою очередь, раздражает, что украинский лидер, наоборот, преуменьшает российскую угрозу.
Не нагнетать напряженность Соединенные Штаты и попросили и в Кремле. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, «истерика, раскручиваемая Вашингтоном», ведет к тому, что жители Украины «чуть ли уже не фронтовые мешки собирают».