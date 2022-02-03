09:56 (мск), источник: Daily Storm
Генпрокурор Краснов поручил проверить обоснованность цен на ПЦР-тесты
Ведомство проверит как медицинские центры, так и аптеки.
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Глава Генпрокуратуры Игорь Краснов поручил региональным прокурорам проверить, насколько обоснованно выросли цены на ПЦР-тесты на коронавирус. Проверка пройдет как в медицинских центрах, в том числе частных, и аптеках. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.
«Генпрокурором РФ Игорем Красновым поручено прокурорам субъектов России провести проверки обоснованности стоимости осуществления лабораторных исследований на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции методом полимеразной цепной реакции (ПЦР)», — говорится в сообщении.
1 февраля удорожание ПЦР-тестов прокомментировал Кремль. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что федеральные власти обратят внимание на ситуацию с ростом цен на тесты.
Власти не первый раз за пандемию реагируют на удорожание стоимости исследований на ковид. В июле прошлого года Федеральная антимонопольная служба сообщила, что проверила цены в частных медицинских центрах, и не увидела нарушений.