«Происходит некий спектакль». Экс-сотрудник Госдепа — о версии сговора России и США вокруг Украины

Алексей Собченко — американский политический эксперт, родился в 1954 году в СССР. Закончил исторический факультет МГУ. Проходил по «Делу молодых социалистов» — студентов МГУ, выпускавших самиздатский журнал. В 1989 году эмигрировал в США. С 1990 по 1999 годы — сотрудник отдела новостей «Радио Свобода»* в Мюнхене, а затем — в Праге. С 1999 по 2010 годы был сотрудником Госдепартамента США. Некоторое время работал атташе американского посольства в Москве, был переводчиком посла США Александра Вершбоу, работал вместе с Уильямом Бернсом (в настоящее время директор ЦРУ).
CNN публикует спутниковые снимки, которые, по данным телеканала, показывают расширение военного присутствия России в Беларуси и в Крыму. Владимир Зеленский на этом общем фоне призывает не паниковать, а президент Байден бьет тревогу и посылает военное усиление в Европу. Может быть у Демократической партии свой интерес в нагнетании ситуации?
Да, конечно, может быть. Я очень рад, что вы задали этот вопрос. То, что я вам скажу, будет расходиться очень сильно с тем, как эту тему сейчас обсуждают, и то, что я скажу, в общем не новость. Речь идет о том, что происходит некая странная игра, вы помните, когда в начале ноября CNN, Washington Post и Foreign Policy стали дружно публиковать фотографии российской воинской части, с которой, якобы, готовится нападение на Украину. Эта воинская часть находилась в Ельне. Но для американцев, которые не знают российскую географию, они не знают, что Ельня находится под Смоленском. Оттуда до Украины очень далеко. Из Ельни невозможно напасть на Украину, и эта фотография долго, долго показывалась по CNN, ее показывал Sky News.
Это очень сильно отличалось от той ситуации, которая была весной прошлого года, когда реально российские войска были сосредоточены на украинской границе и данные спутников показывали, как они перемещаются. Потом была показана железнодорожная станция под Воронежем, где шел какой-то состав. Опять же — из Воронежа трудно напасть на Украину. Потом были показаны «Буки» наконец. Известно, что Украина не применяет в этом конфликте авиацию, а «Буки» предназначаются для стрельбы по низколетящим целям.
У меня такое ощущение, что происходит некий спектакль, где нас пытаются убедить, что вот-вот случится война. Войны, разумеется, не будет, Путин никогда не нападает, когда от него ожидают нападения. Вы помните, что он напал на Грузию в 2008 году, когда шли Олимпийские игры и меньше всего кто-то ожидал, что будет где-то война. Или когда-то то же самое было с Крымом. Ни для одной разведки мира это не было предсказуемым явлением.
Сейчас, разумеется, Путин не нападет, но Байден намерен выйти из этой ситуации миротворцем, он хочет показать, что он спас мир от войны в Европе и таким образом попытаться замазать тот позор, тот ужас, который навлек на себя в результате афганского поражения и позорного выхода из Кабула. Надо сказать, что все это происходит в свете предстоящих выборов в Конгресс. Демократы могут потерять Конгресс, что будет очередным свидетельством того, что Байден — плохой президент. И поэтому мы являемся свидетелями спектакля, смысл которого — доказать, что Байден что-то может.
А на ваш взгляд, в этом спектакле Владимир Путин тоже участвует?
То есть, это договоренность была российско-американская, чтобы это все разыграть?
Помните, в сентябре, сразу после падения Кабула, глава ЦРУ, бывший посол США в России Уильям Бернс направился в Дели. Там же случайно в тот же день оказался глава Совета безопасности России [Николай] Патрушев. После чего Совет безопасности России вдруг опубликовал опровержение, хотя никаких утверждений не было о том, что Патрушев и Бернс встречались. Это был первый такой звоночек.
Потом вдруг Бернс прилетел 30-го октября в Москву. Для главы ЦРУ поездки за границу крайне редки. А уж тем более в Россию. Они выезжают только по каким-то особым случаям. Здесь же особенно было необычно то, что Бернс прилетел на два дня.
Я очень часто летал такими делегациями и знаю, что американские дипломаты обычно вылетают из Вашингтона поздно вечером, прилетают в Москву ранним утром, принимают душ, едут на встречи, проводят 3−4 встречи, и вечером улетают назад в Вашингтон.
Здесь же Бернс пробыл два дня. Он встретился в первый день с Патрушевым и Нарышкиным, и, наверное, на следующий день у него состоялся — как было сказано — телефонный разговор с Путиным. Я не исключаю, что это был разговор с глазу на глаз. А Путин в это время, по-моему, находился в Сочи. И буквально после возвращения Бернса из Москвы три СМИ, которые очень близки к нынешней администрации, — CNN, Washington Post и Foreign Policy — вдруг стали говорить про эту Ельню. И вот тогда мне показалось, что здесь все не так просто.
Если мы берем эту версию за основу, то зачем это Владимиру Путину? Отвлечь Россию от коронавируса?
Путин получает вполне конкретную выгоду. В нынешней администрации два человека, которые сторонники сближения с Россией — это Билл Бернс и [Джейк] Салливан, глава Совета по нацбезопасности. Но есть еще и [госсекретарь Энтони] Блинкен, который менее сторонник сближения, но даже он говорит о том, что мы призываем к тому, чтобы Россия отвела войска и нападение не состоялось и чтобы конфликт был урегулирован в рамках Минских соглашений.
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Минские соглашения — это именно то — как вы помните Лавров сказал «мы посмотрим, как Украина будет извиваться на крючке Минских соглашений». Рано или поздно они предполагают признание ЛНР и ДНР равноправными партнерами на этих переговорах с дальнейшим признанием этих двух сепаратистских единиц в составе Украинского федеративного государства. Все это мы проходили, когда был план [замглавы администрации президента России Дмитрия] Козака по урегулированию Приднестровья, когда Приднестровье, входя в состав Молдовы на правах федерального члена, имело право налагать вето на любые серьезные внешнеполитические инициативы Молдовы, в частности вступление в НАТО, вступление в ЕС и другие договоры с западными странами. Здесь совершенно по тому же принципу ЛНР и ДНР получали бы право блокировать внешнеполитические инициативы Украины, направленные на сближение с Западом. Это именно то, что нужно Путину.
* признано в России СМИ-иностранным агентом
Беседовал Гарри Княгницкий.