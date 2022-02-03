В Турции заверили, что соглашения с Украиной не направлены против России

Он подчеркнул, что Анкара не вмешивается в российско-украинский конфликт, а лишь укрепляет добрососедские отношения с обеими странами.
«Мы не реализуем соглашения, которые были бы нацелены против другой страны. Россия — одна из стран, которая знает это лучше всего. Договорённости, которые мы заключили и будем заключать с Украиной, не имеют прямого отношения к этому кризису», — отметил Алтун.
Он добавил, что если начнётся эскалация ситуации вокруг Украины, то Турция, будучи участником НАТО, «внесёт свой вклад как в формирование, так и в реализацию общей политики» альянса.
При этом турецкий чиновник надеется на разрешение конфликта путём переговоров и напоминает, что Анкара готова оказать в этом вопросе посильную помощь, «включая посредничество, содействие и проведение переговоров».
Напомним, ранее президент Турции Реджеп Эрдоган назвал поставки российских зенитных ракетных систем (ЗРК) С-400 «Триумф» внутренним делом своего государства. По его словам, комплексы РФ являются очень важной системой наступательной обороны. Он также отметил, что страны НАТО могут сами принимать решение о приобретении вооружения для нужд своих ВС.