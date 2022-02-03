Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
День в истории: 3 февраляПервая в мире посадка на поверхность Луны автоматической межпланетной станции, «День, когда умерла музыка», метель в Иране и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
17Названы шорт-листы студенческого и юношеского конкурсов Sony World Photography Awards
20International Landscape Photographer of the Year объявил победителей
13:22 (мск), источник: BFM.ru

Песков рассказал, о чем говорили Путин и Кадыров

В Кремле считают, что ситуация в Чечне находится под контролем.

Президент РФ Владимир Путин действительно встречался в среду с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, затрагивалась тема деятельности правоохранительных органов, хозяйственные дела, вопросы социально-экономического развития республики, передает «Интерфакс».

«Кадыров пришел с конкретными темами по экономическим проектам, они обсуждались», — cказал Песков журналистам. При этом он не ответил на вопрос, обсуждалась ли на этой встрече судьба семьи экс-судьи Чечни Сайди Янгулбаева.

Однако Песков добавил, что президент РФ получил доклад по поводу ситуации вокруг семьи Янгулбаева и угроз со стороны Кадырова в адрес журналистов.

Пресс-секретарь добавил, что в Кремле не согласны с мнением, что ситуация в республике вышла из-под контроля. «Это субъект РФ, каждый из которых имеет свою повестку», — сказал представитель Кремля.

Кроме того, Пескова спросили, боится ли Путин Кадырова. «Почему Путин должен бояться руководителя российского региона?» — ответил Песков.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Apple, Amazon, Facebook: десять самых дорогих компаний мира
Перевели клиентов на удаленку. Как будет работать бизнес во время локдауна
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь