13:22 (мск), источник: BFM.ru
Песков рассказал, о чем говорили Путин и Кадыров
В Кремле считают, что ситуация в Чечне находится под контролем.
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Президент РФ Владимир Путин действительно встречался в среду с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, затрагивалась тема деятельности правоохранительных органов, хозяйственные дела, вопросы социально-экономического развития республики, передает «Интерфакс».
«Кадыров пришел с конкретными темами по экономическим проектам, они обсуждались», — cказал Песков журналистам. При этом он не ответил на вопрос, обсуждалась ли на этой встрече судьба семьи экс-судьи Чечни Сайди Янгулбаева.
Однако Песков добавил, что президент РФ получил доклад по поводу ситуации вокруг семьи Янгулбаева и угроз со стороны Кадырова в адрес журналистов.
Пресс-секретарь добавил, что в Кремле не согласны с мнением, что ситуация в республике вышла из-под контроля. «Это субъект РФ, каждый из которых имеет свою повестку», — сказал представитель Кремля.
Кроме того, Пескова спросили, боится ли Путин Кадырова. «Почему Путин должен бояться руководителя российского региона?» — ответил Песков.