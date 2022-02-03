Кадыров обсудил с Путиным вопросы, которые требовали «личного участия»

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал «доброй» встречу с президентом Владимиром Путиным, которая состоялась накануне. «Вчера, действительно, состоялась встреча добрая. Президент, как всегда поддержал нас. Были острые вопросы, в которых нужно было личное участие президента», — сказал Кадыров «РИА Новости».
Кадыров также рассказал, что сейчас по поручению президента находится в здании правительства, где надеется встретиться с премьером Михаилом Мишустиным, другими министрами и чиновниками.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Путин в ночь на четверг провел встречу с Кадыровым. По словам Пескова, на ней обсуждались хозяйственные дела и темы, связанные с работой правоохранительных органов.
Песков с недоумением воспринял вопрос журналиста, боится ли Путин главу Чечни. «Почему Путин должен бояться руководителя российского региона? Я затрудняюсь в понимании вашего вопроса», — сказал Песков. Он добавил, что ситуация в Чечне не выходила из-под контроля.
Накануне в Грозном прошел многотысячный несанкционированный митинг против семьи члена Верховного суда республики в отставке Сайди Янгулбаева. После его окончания Кадыров поблагодарил всех участников акции, назвав демонстрантов защитниками ислама. «Каждый их сегодняшний шаг был сделан на пути газавата», — написал Кадыров во «ВКонтакте». Газават — «священная война» мусульман против иноверцев (Большой Энциклопедический словарь). Аналогичная формулировка приводится и в Толковом словаре Ожегова.
Глава республики заявил, что всех, кто когда-либо пытался внести раскол в чеченское общество «постигла одна участь». «И такая же участь будет ждать каждого, кто посягнет на наш мир, нашу религию, нашу честь и наше согласие», — подчеркнул Кадыров. По данным агентства «Грозный-информ» и издания «Чечня сегодня», на акцию собрались более 400 тыс. человек.
Демонстранты вышли на площадь с плакатами с изображением членов семьи Янгулбаевых и надписями «позор нации», растоптали их и сожгли.
2 февраля группа представителей руководства Чечни записала видеообращение, в котором звучали угрозы в адрес семьи федерального судьи Сайди Янгулбаева, его опубликовал в своем Instagram вице-премьер Чечни Абузайд Висмурадов. На кадрах за одним столом сидели начальник управления МВД по Грозному Дени Айдамиров, первый зампред правительства Чечни Иса Тумхаджиев, врио начальника управления МЧС по Чечне Алихан Цакаев, командир полка имени Ахмата Кадырова Замид Чалаев.
Обращение прозвучало на чеченском языке, описание к записи в Instagram написано на русском: «Семья подонков Янгулбаевых посягнули на самое святое чеченского народа — на религию Ислам! Без всяких сомнений команда нашего Первого Президента ЧР, Героя России АХМАТ-ХАДЖИ КАДЫРОВА (Дала гIазот къобалдойла), а это весь чеченский народ, призовёт этих ублюдков к ответу. АХМАТ-СИЛА!» (орфография автора сохранена. — РБК).
«Мы тебя убьем, оторвем тебе голову, оторвем тебе язык и где-нибудь повесим тебя», — цитирует слова вице-премьера Чечни Би-би-си.