16:29 (мск), источник: ТАСС
В Чечне прекратили отставку судьи Сайди Янгулбаева
Решение принято после тайного голосования.
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ГРОЗНЫЙ, 3 февраля. /ТАСС/. Квалификационная коллегия судей Чеченской Республики по представлению Совета судей региона путем тайного голосования прекратила отставку судьи Сайди Янгулбаева за несоответствие требованиям статуса судьи в отставке, передает с места корреспондент ТАСС.
«Коллегия судей решила прекратить с 4 февраля 2022 года отставку судьи Верховного суда Чеченской Республики Янгулбаева Сайди», — обьявил после тайного голосования председатель квалификационной коллегии Эльман Адилсултанов.