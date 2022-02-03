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16:29 (мск), источник: ТАСС

В Чечне прекратили отставку судьи Сайди Янгулбаева

Решение принято после тайного голосования.

Источник: AP 2021

ГРОЗНЫЙ, 3 февраля. /ТАСС/. Квалификационная коллегия судей Чеченской Республики по представлению Совета судей региона путем тайного голосования прекратила отставку судьи Сайди Янгулбаева за несоответствие требованиям статуса судьи в отставке, передает с места корреспондент ТАСС.

«Коллегия судей решила прекратить с 4 февраля 2022 года отставку судьи Верховного суда Чеченской Республики Янгулбаева Сайди», — обьявил после тайного голосования председатель квалификационной коллегии Эльман Адилсултанов.

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