17:01 (мск), источник: © РИА Новости
Москва прекратит работу Deutsche Welle в России
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Москва прекратит вещание Deutsche Welle в России в ответ на ограничения работы RT DE, заявили в МИД.
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«В рамках объявленных 2 февраля ответных мер в порядке реакции на недружественные действия ФРГ по запрещению спутникового и иного вещания немецкоязычного телеканала RT DE российская сторона имеет в виду реализовать первый этап ответных мер», — отметили в ведомстве.
Министерство анонсировало следующие шаги:
Информацию о дальнейших мерах опубликуют позднее.
Как сообщила ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, ОБСЕ симптоматично молчит о решении Берлина, поскольку представитель организации по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру не увидела в этом «ничего такого».
Ранее комиссия по регистрации и надзору регулятора MABB запретила телеканалу RT DE вести эфиры на всех платформах в Германии. Там заявили, что медиаресурс не получил разрешение, как того требует параграф 52 государственного договора о деятельности поставщиков услуг в сфере СМИ. Помимо спутникового вещания, регулятор также потребовал остановить эфиры в Сети, через мобильные приложения или приложения для смарт-ТВ RT News. При этом немецкая сторона считает, что телеканал не может апеллировать к другим разрешениям, действующим в ЕС.
Как заявила ранее главред RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, вещание ресурса продолжится.
По словам главы MABB Евы Флекен, канал якобы запустил в прямом эфире немецкоязычную программу, не получив лицензии. После этого началось расследование.
В августе RT DE получил официальный отказ от Люксембурга, который сослался на «информацию и анализ немецких властей». В сентябре YouTube удалил два канала RT DE без права восстановления якобы за «нарушения правил сообщества». При этом RT DE был на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, обходил, по данным Tubular Labs, Deutsche Welle и другие немецкие СМИ.