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03:29 (мск), источник: ТАСС

Госдеп предостерег бизнес Китая от попыток смягчить эффект возможных санкций против России

ВАШИНГТОН, 4 февраля. /ТАСС/. Госдепартамент США в четверг предостерег компании Китая и других стран от попыток смягчить эффект санкций, которые Вашингтон может ввести против Москвы в случае «вторжения» РФ на Украину.

Источник: Reuters

«У нас с нашими союзниками и партнерами есть целый набор инструментов, которые мы можем использовать, если увидим, что иностранные компании, в том числе те, что базируются в Китае, делают все возможное, чтобы сгладить последствия мер США в плане экспортного контроля, избежать или обойти их», — сказал на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

По его словам, экономические и финансовые последствия мер в случае «вторжения» РФ будут «масштабными».

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«Если Россия думает, что она сможет компенсировать некоторые из этих последствий, смягчить некоторые из этих последствий за счет более тесных отношений с КНР, то это не так. В действительности это сделает российскую экономику более хрупкой во многих отношениях. <…> Это поставит российскую экономику в большую зависимость [от экономики КНР] <…>. Это рецепт катастрофы для российской экономики», — утверждал Прайс.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркивал, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

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