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02:09 (мск), источник: Коммерсантъ

МИД России призвал расследовать гибель мирных жителей при ликвидации главаря ИГ

Россия поддерживает усилия других стран по борьбе с террористами в Сирии, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она призвала провести расследование из-за информации о том, что несколько мирных жителей погибли во время операции США по ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России) Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши на северо-западе Сирии.

Источник: AP 2021

США объявили об уничтожении лидера ИГ накануне, 3 февраля. Сирийские правозащитники заявили, что вместе с боевиком погибли как минимум 13 человек, из них семеро были мирными жителями. Представитель Пентагона Джон Кирби подтвердил гибель трех человек — по его словам, это жена и двое детей главаря ИГ, передает AFP.

Захарова отметила, что российские военные при планировании операций в Сирии «руководствуются необходимостью тщательного выбора целей», чтобы исключить возможность гибели гражданских лиц.

«Если информация о жертвах среди мирного населения в ходе данной акции американцев подтвердится, то это, наверное, должно стать предметом тщательного расследования», — говорится в ее комментарии на сайте МИДа.

Это уже вторая операция военных США против ИГ с начала года. 31 января Госдеп сообщил, что высокопоставленные главари ИГ были захвачены или убиты в Сирии при попытке освободить задержанных боевиков из-под стражи. Точное число погибших не называлось.

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