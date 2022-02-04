02:09 (мск), источник: Коммерсантъ
МИД России призвал расследовать гибель мирных жителей при ликвидации главаря ИГ
Россия поддерживает усилия других стран по борьбе с террористами в Сирии, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она призвала провести расследование из-за информации о том, что несколько мирных жителей погибли во время операции США по ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России) Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши на северо-западе Сирии.