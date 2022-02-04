11:02 (мск), источник: РБК
Макрон решил приехать сначала в Москву, а на следующий день — в Киев
Глава Франции Эмманюэль Макрон обсудит с президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским ситуацию вокруг Украины.
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Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует приехать в Россию 7 февраля, а на следующий день он отправится на Украину, сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на Елисейский дворец.
«Макрон на следующей неделе посетит Россию и Украину», — говорится в сообщении.
По данным Reuters, в ходе рабочих визитов французский президент встретится с российским коллегой Владимиром Путиным и украинcким — Владимиром Зеленским. Лидеры стран обсудят ситуацию вокруг Украины.
На этой неделе Макрон и Путин трижды говорили по телефону. В ходе последних переговоров, которые прошли 3 февраля, главы государств оценили текущее положение дел на мировой арене, в том числе в контексте председательства Франции в Совете ЕС. В ходе беседы Путин еще раз обратил внимание Макрона на провокационные заявления и действия Киева, которые противоречат минским договоренностям, сообщала пресс-служба Кремля.
В ходе двух других разговоров российский президент перечислил главе Франции темы, которые США и НАТО опустили в своих ответах на российские предложения по безопасности: о недопустимости расширения НАТО на восток, отказе от размещения ударных систем вооружений у рубежей России и возвращении альянса на те позиции, которые он занимал в 1997 году.
Главы государств также обсудили ситуацию на Украине. Путин отмечал важность налаживания диалога с самопровозглашенными республиками Донбасса и выполнения Киевом минских договоренностей, передавала пресс-служба Кремля.
Ранее, 2 февраля, канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что встретится с Владимиром Путиным после поездки в США. Он добавил, что встреча с российским президентом уже запланирована, но точную дату не назвал. По данным газеты Süddeutsche Zeitung, Шольц посетит Москву 15 февраля. Кроме того, канцлер встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и президентом Польши Анджеем Дудой в Берлине 8 февраля.
Suddeutsche Zeitung отмечает, что предстоящие встречи позволят канцлеру «сильнее включиться в кризисную дипломатию» по предотвращению угрозы «нападения России на Украину».
Роман Котерев