19:45 (мск), источник: РБК
Китай поддержал российские требования о нерасширении НАТО
C какими еще требованиями Москвы солидаризировался Пекин.
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Россия и Китай опубликовали совместное заявление в рамках визита Владимира Путина в Пекин. В документе, который носит программный характер, говорится, что страны выступают против расширения НАТО. Заявление опубликовано на сайте Кремля.
Стороны выступают против дальнейшего расширения НАТО, призывают Североатлантический альянс отказаться от идеологизированных подходов времен холодной войны, уважать суверенитет, безопасность и интересы других стран, многообразие их цивилизационных и культурно-исторических укладов, объективно и справедливо относиться к мирному развитию других государств.
Кроме того, Китай поддержал выдвинутые Россией предложения по гарантиям безопасности в Европе, следует из документа.
Что еще говорится в заявлении Москвы и Пекина
В совместном заявлении России и Китая говорится, что отношения двух стран «превосходят военно-политические союзы времен холодной войны».
Дружба между двумя государствами не имеет границ, в сотрудничестве нет запретных зон, укрепление двустороннего стратегического взаимодействия не направлено против третьих стран, не подвержено влиянию изменчивой международной среды и ситуативных перемен в третьих странах.
«Это заявление — обобщение целого ряда вещей, которые так или иначе присутствовали в предыдущих диалогах российско-китайских, но впервые вынесены в отдельный документ», — сказал РБК директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. По его оценке, примечательно то, что первый раздел посвящен демократии — Россия и Китай пытаются сформулировать идею об универсальности демократии, тем самым разрушая главный тезис критики Москвы и Пекина со стороны США. В этом плане Москва и Пекин формально возвращаются к идеям ООН об универсальности прав человека, при этом говоря о национальных особенностях демократии.
Также важно, что обе страны связывают развитие со свободой торговли и свободой от санкций, они постоянно возвращаются к правилам ООН, то есть не предлагают новый порядок, а предлагают вернуться к стандартам, которые были до последнего мнения, продолжает Маслов.
Эксперт обращает внимание, что глава про безопасности идет в документе не первым блоком, а третьим. В этом разделе открыто критикуются США, хотя раньше Китай старался избегать такой прямой критики, оставляя дверь открытой для возможности налаживания отношений. Также в этом разделе обращает на себя внимание критика закрытых блоковых структур, что позволяет говорить о том, что военного союза России и Китая, о котором много говорилось, создаваться не будет, указывает Маслов.
Большие декларации принимаются после каждой большой встречи, они обычно затрагивают основные мировые проблемы, нынешняя декларация в этом смысле вполне стандартный документ, сказал РБК замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. Он обратил внимание на то, что в нынешней содержится ряд более резких, чем ранее, формулировок в адрес США.
Примечательно, что стороны выразили озабоченность военно-биологической деятельностью США и их союзников. Если ранее основную обеспокоенность выражала только Россия, то Китай присоединился к ним, после того как США заявили о возможности лабораторного происхождения COVID-19, отмечает Кашин. По его мнению, нынешнее заявление свидетельствует о том, что дипломатическое взаимодействие между странами еще более активизируется, но в целом оно просто фиксирует взгляды стран на основные мировые события.
Научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович в разговоре с РБК отметил, что Китай в заявлении фактически подписался под традиционными для России формулировками в сфере стратегической безопасности, включая увязку американских усилий в области противоракетной обороны и создания потенциала высокоточного оружия большой дальности, способного решать стратегические задачи.
«В части ракет средней и меньшей дальности наземного базирования китайская сторона уже не в первый раз поддерживает российскую инициативу о неразмещении вооружений соответствующих классов, в первую очередь американских, однако в целом это выглядит несколько забавно. Вашингтон практически прямым текстом обозначил сдерживание Китая, обладающего наиболее совершенным арсеналом таких ракет, целью потенциального развертывания своих вооружений», — отмечает Стефанович.
В части космоса и его военного измерения обращает на себя внимание то, что Китай вместе с Россией признал в заявлении полезность мер транспарентности и доверия как таковых, говорит эксперт. В перспективе это открывает дорогу к совместному с Западом (в первую очередь Великобританией и США) формированию норм ответственного поведения в космосе.
Президент России прибыл в Китай, чтобы принять участие в открытии зимних Олимпийских игр и встретиться с лидером КНР Си Цзиньпином. Во время визита российской делегации «Роснефть» и китайская CNPC подписали соглашение о поставках 100 млн т нефти в Китай через Казахстан в течение десяти лет, а «Газпром» договорился о поставках газа в Китай с Дальнего Востока. Объем поставок российского газа в КНР увеличится на 10 млрд куб. м и достигнет 48 млрд куб. м в год, включая поставки по газопроводу «Сила Сибири».
Георгий Тадтаев, Полина Химшиашвили