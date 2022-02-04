Джонсон и Шольц договорились работать над пакетом санкций против России

«Они решили использовать все доступные дипломатические каналы, чтобы положить конец нынешней напряженности», — отмечается в сообщении.
Кроме того, лидеры Британии и Германии подчеркнули необходимость того, чтобы союзники направили Москве «четкое и последовательное послание о последствиях российского вторжения в Украину».
«Они договорились продолжать совместную работу и с другими международными партнерами над всеобъемлющим пакетом санкций», — добавили в канцелярии британского премьера.
По словам Джонсона, такие ограничения должны вступить в силу немедленно в случае «вторжения».
Ранее глава МИД королевства Лиз Трасс заявила, что Великобритания подготовила «самый жесткий санкционный режим» против России. Кроме того, она отмечала, что не исключает конфискации собственности «российских олигархов» в Лондоне для усиления мер против Москвы, если ситуация вокруг Украины обострится. В свою очередь, посол России в Лондоне Андрей Келин в интервью РИА Новости заявил, что стране есть чем ответить на возможные санкции со стороны Запада.
В соответствии с существующим санкционным режимом против России, Британия может вводить ограничения только против тех, кто, по ее мнению, напрямую вовлечен в «дестабилизацию» Украины. Предложенные поправки к этому режиму расширят определяющие критерии этих лиц и компаний, что позволит ассоциировать с правительством России большее число индивидуальных лиц и организаций. Эти изменения не означают автоматического введения санкций против отдельных лиц или организаций, но они дадут дополнительные возможности вводить их в случае обострения ситуации вокруг Украины.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», отмечая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые «накачивают» Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.