Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
День в истории: 4 февраляЯлтинская конференция, самый массовый митинг в СССР и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
12Прощание с народным артистом РСФСР Леонидом Куравлевым
20International Landscape Photographer of the Year объявил победителей
19:01 (мск), источник: © РИА Новости

Джонсон и Шольц договорились работать над пакетом санкций против России

ЛОНДОН, 4 фев — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Олаф Шольц согласились с важностью диалога с Россией, говорится в сообщении Даунинг-стрит по итогам разговора лидеров о ситуации вокруг Украины.

Источник: © РИА Новости

«Они решили использовать все доступные дипломатические каналы, чтобы положить конец нынешней напряженности», — отмечается в сообщении.

Кроме того, лидеры Британии и Германии подчеркнули необходимость того, чтобы союзники направили Москве «четкое и последовательное послание о последствиях российского вторжения в Украину».

«Они договорились продолжать совместную работу и с другими международными партнерами над всеобъемлющим пакетом санкций», — добавили в канцелярии британского премьера.

По словам Джонсона, такие ограничения должны вступить в силу немедленно в случае «вторжения».

Ранее глава МИД королевства Лиз Трасс заявила, что Великобритания подготовила «самый жесткий санкционный режим» против России. Кроме того, она отмечала, что не исключает конфискации собственности «российских олигархов» в Лондоне для усиления мер против Москвы, если ситуация вокруг Украины обострится. В свою очередь, посол России в Лондоне Андрей Келин в интервью РИА Новости заявил, что стране есть чем ответить на возможные санкции со стороны Запада.

Новость
Лавров назвал бредом заявления США о подготовке РФ предлога для вторжения на Украину

В соответствии с существующим санкционным режимом против России, Британия может вводить ограничения только против тех, кто, по ее мнению, напрямую вовлечен в «дестабилизацию» Украины. Предложенные поправки к этому режиму расширят определяющие критерии этих лиц и компаний, что позволит ассоциировать с правительством России большее число индивидуальных лиц и организаций. Эти изменения не означают автоматического введения санкций против отдельных лиц или организаций, но они дадут дополнительные возможности вводить их в случае обострения ситуации вокруг Украины.

Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», отмечая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые «накачивают» Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Путин и Си Цзиньпин подписали заявление о международных отношениях
'Спутник V' получил постоянную регистрацию
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь