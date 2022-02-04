США пригрозили Китаю в случае дестабилизации в Европе

«Наше видение состоит в том, что мы поддерживаем собственные контакты с Китаем», — сказала Псаки в ходе регулярного брифинга, отвечая на просьбу одного из журналистов прокомментировать состоявшуюся в пятницу в Пекине встречу президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
Представитель Белого дома добавила, что контакты с Пекином поддерживаются на самом высоком уровне и включают обсуждение актуальных международных вызовов, в том числе текущую ситуацию вокруг Украины.
«Мы донесли до Китая, что дестабилизирующий конфликт в Европе нанесет ущерб интересам Китая по всему миру — и в КНР должны понимать это», — указала Псаки.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о «российской агрессии» и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.